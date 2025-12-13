超離譜！假醫師「邊看YT教學邊動手術」…酒醉開刀「活活切死患者」

印度一名沒有執照的醫師竟看著YouTube影片給患者開刀。示意圖／取自免費圖庫pixabay

印度北方邦巴拉班基（Barabanki）12月5日發生一起離譜的醫療事故，一名女子因突然腹痛，便在丈夫的陪同下前往診所求診，沒想到該診所不僅是非法經營，裡頭的假醫師甚至在沒有醫生執照的情況下，按照YouTube教學影片為她進行腹部手術，結果導致後者出血過多致死。消息曝光後頓時引起熱議，也引發社會對假醫師行為及網路健康風險的強烈關注。

假醫師「靠看YouTube做手術」！印度女子活活被醫死

根據《印度快報（Indian Express）等印度媒體報導，這起事件要回顧到12月5日，現年38歲的穆妮希拉（Munishra Rawat）因突如其來的嚴重腹痛，便被丈夫巴哈杜爾（Fateh Bahadur）載到位於巴拉班基市區內，由普拉卡什（Gyan Prakash Mishra）及其侄子米什拉（Vivek Mishra）共同經營的診所求診。進行超音波檢查後，普拉卡什聲稱穆妮希拉罹患腎結石，必須立刻進行手術。

離譜的是，巴杜爾事後受訪時表示，普拉卡什起初表示已有聯繫其他醫師前來協助，但最後並沒有其他醫師出現，普拉卡什便決定親自動刀，卻在手術過程中使用手機觀看YouTube教學影片，還疑似處於酒醉狀態。穆妮希拉結果在全無麻醉、唔消毒環境下進行手術，造成多處腹部嚴重切口，傷及腹部、小腸及食道，而普拉卡什所謂的腎結石卻根本沒處理到。

巴杜爾痛心直呼：「他切得太深，血都止不住，但我們當時全然相信他」；穆妮希拉後來被緊急送往政府醫院搶救，但仍因手術造成的嚴重內出血與併發症不治身亡。不料，普拉卡什一開始還向巴杜爾收取2萬盧比（約6921元新台幣）的手術費才肯動刀，未料收錢後非但導致穆妮希拉不幸慘死，事發後更逃離現場。

警方12月6日獲報後隨即勘查並封鎖診所，而驗屍報告出爐後，排除闌尾炎及腎結石為死因，確認深切腹部切口切斷重要血管，引發無法挽回的出血才是穆妮希拉的真正死因。更荒唐的是，該診所非但未取得任何官方執照核准，而診所的2名經營者甚至沒有取得醫師資格。警方後續以「非謀殺之過失殺人罪」、「過失致死罪」等重罪起訴普拉卡什及米什拉，目前仍在追捕這2名在逃嫌犯。

事實上，印度偏遠地區假醫師現象猖獗，當地民眾的貧困及醫療資源不足，也使得患者不得不依靠非專業人士，報導指出，北方邦每年都有數百起類似案件，雖近年已封鎖超過1000家非法診所，但仍留下漏洞。對此，巴拉班基警察局長維賈伊瓦吉亞（Vijayvargiya）表示：「我們正在核實社群媒體聲稱的內容，並加強檢查，更不會寬容危及生命的假醫師行為。」



