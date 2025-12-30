超難搶！蔡依林大巨蛋首秀 超正「愉悅女神」踢館竟是男兒身

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚在台北大巨蛋開唱，舉辦首場 「PLEASURE世界巡迴演唱會」，許多歌迷精心變裝朝聖，還有來自日本及馬來西亞的粉絲特地飛來台灣搶看演唱會。

來自日本的粉絲Luca很期待蔡依林晚上的演唱會。(記者陽昕翰攝)

來自東京的女歌迷Luca，搶到了3張演唱會門票，她忍不住驚呼：「真的太難搶了。」透露是第一次在大巨蛋看Jolin的演唱會，所以特別期待。Luca很想看到《Layers》的編舞，還有想聽新歌《Fish Love》。Luca透露這次回台灣花了30萬日幣，不忘喊話：「姐我們在東京等你。」期待天后之後可以到日本開唱。

廣告 廣告

蔡依林歌迷小藍變裝化身「愉悅女神」上陣。(記者陽昕翰攝)

來自馬來西亞的男歌迷小藍直接變裝上陣，自封是「愉悅女神」，要以最自在開心的模樣來看演唱會。為了看演唱會，小藍專程飛來台灣，透露門票加機票住宿也花了台幣5萬塊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

（獨家）警聯繫曹西平家屬暫無回應 新北市將比照無名屍收埋

龍千玉出手聯繫前夫：會授權曹西平乾兒子處理後事

