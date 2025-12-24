超震撼！123座紅色鳥居一路抵達大海，山口元乃隅神社美照打卡

日本山口縣｜元乃隅神社

這裡曾被選為美國CNN電視臺“日本最美的31道風景”，是山口縣超人氣打卡景點，更是在地知名的絕景神社之一，雖然需要自駕才比較方便前來，但因為真的太美了，非常值得專程前來。

紅色鳥居通道長約100公尺，連接著神社本殿與海岸，被CNN評選為「日本最美的31個地方之一」，從鳥居之間遠眺，可以看到壯闊的日本海與奇岩海岸線，紅色鳥居與藍色大海形成鮮明對比。

沿路都是山景公路＋藍色海景，剛好遇到好天氣，超好拍。

元乃隅賣店

逛神社之前先來逛賣店，發現奇特的雙子蛋，好特別。

還有元乃隅神社限定餅乾。

起源

1955年一位當地漁船經營者岡村，夢到白狐告訴他在此地祭祀祂，便在此建立了元乃隅稻成神社，祭祀稻荷神，後來歷經10年才逐漸建造到總共123座鳥居的規模。

總共123座紅色鳥居一路綿延到海那邊。

依山傍海的天然地理條件，沿著鮮紅色鳥居通道，高低起伏走長約100公尺即可到。

山景X鮮紅色鳥居X藍色海景 這三種加在一起超無敵。

海景第一排 紅色鳥居長廊，而且懸崖上的風相當強，來到這裡還可以欣賞到海浪拍打在特殊岩層，會從岩石隙縫中噴出白色浪花，冬季海浪洶湧可以看到潮水沖刷到30公尺高的景色。

這裡真的超美超好拍的。

幸運遇到天氣好，拍起來更無敵

白狐神社

這裡還有日本最難投的「賽錢箱」，神社入口處鳥居頂端設有一個高高掛起的「賽錢箱」，傳說如果能成功把錢幣投入，願望就會實現！

但今天到的時間比較晚，賽錢箱被收起來了。

白狐是稻荷大神的使者，象徵智慧與守護。

這裡要自駕比較方便喔，山口最推薦的必去景點之一。

這次去了許多在地人推薦的景點美食，很多都是我沒聽過也沒去過的，超級好玩，而且物價房價都比其他地方低，甚至有夠好買，觀光客也不多，旅遊體感超好～

元乃隅神社

地址：山口県長門市油谷津黃498

電話：+81837260708

時間：09:30–16:30

官網：元乃隅神社 | 山口県長門市観光サイト ななび

文章來源：Mika出走美食日誌