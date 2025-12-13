超震撼！Model Y台灣11月僅掛牌1輛 特斯拉：船期影響

特斯拉在台灣第四季交付量預計將突破六千輛，較去年同期大幅成長近七成，全年掛牌總數上看一萬五千輛新車，創下歷史新紀錄。然而，受到供應鏈與船期影響，Model Y在十一月僅掛牌一輛。

電動車 特斯拉。 （示意圖／翻攝自pixabay）

特斯拉在美國買氣低迷，然而在台銷售熱度卻展現強勁成長力道。根據《中時新聞網》報導，特斯拉證實，Model 3與Model Y現貨車已全數售罄，由於每季生產車款配額有限，業者指出，若有計畫想購入的消費者，現在下訂最快需等到明年才能交車。

廣告 廣告

十一月台灣電動車市場競爭激烈，特斯拉Model 3以四百六十二輛拿下銷售冠軍，超越十月表現亮眼的Luxgen n7。受惠於Aero特仕版推出及各種優惠方案，讓Luxgen n7在十一月掛牌二百五十四輛穩居第二名，Toyota bZ4X則是憑藉最新改款，以二百零七輛成績順利拿下第三名。

品牌掛牌數方面，十一月前五名依序為特斯拉五百三十二輛穩居龍頭、BMW三百四十九輛排名第二、第三至第五名則分別為Luxgen二百五十四輛、Toyota二百零七輛與Mercedes-Benz一百一十三輛。

延伸閱讀

比特幣納儲備？央行提4風險

墨西哥高關稅衝擊恐破200億美元？政院經貿辦回應了

Meta資金撤回！日經亞洲：台灣事實查核中心陷營運危機