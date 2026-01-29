超霸氣！蕭敬騰與老婆Summer豪撒百萬獎金 犒賞員工

蕭敬騰與經紀人老婆林有慧（Summer）出席自家尾牙。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰與經紀人老婆林有慧（Summer）12月26日在萬豪酒店舉辦尾牙，豪擲百萬獎金犒賞旗下員工，夫妻倆更暖心喊話：「感謝都在紅色小袋袋裡。」此外，老蕭更請來「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓，為熱鬧的夜晚揭開溫馨序幕。

林熙蕾出席尾牙。（喜鵲娛樂提供）

為犒賞員工一整年的辛勞，老闆Summer、老蕭與藝人嘉賓們，聯手加碼，現場發出百萬獎金，Summer感性說：「非常感謝這一年陪在我身邊的同事、朋友與前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的感激，不是『謝謝』兩個字可以表達的。未來的日子，還請各位多多照顧，我們一起成長！」

老蕭請來「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓。（喜鵲娛樂提供）

在滿滿的笑聲與感動中，喜鵲娛樂承諾新的一年將持續挑戰更高目標，繼續發光發熱。而陷入不倫戀，演藝事業全面停擺，形象遭受毀滅性打擊的王子邱勝翊也意外被同門歌手金泰佑在社群平台分享的動態，讓最新近況曝光。

