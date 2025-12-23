超音波導引切片診斷肺癌更精準安全

六十八歲的陳先生是第四期肺癌病人，一開始使用第二代標靶藥物治療，病情控制相當穩定。然而，近日他開始感到呼吸喘的狀況加劇，經X光檢查發現有大量的惡性肋膜積水，顯示對於原來的治療已產生抗藥性，讓陳先生及家屬感到相當無助。苗栗市大千綜合醫院醫師立即為他安排最新的「體外超音波導引肋膜切片」，順利從增厚的肋膜上取得足夠的組織進行化驗。病理報告證實癌細胞產生新的基因突變，醫療團隊為他快速找到可接續使用的標靶藥物，透過即時且精準的診斷，讓陳先生的治療得以無縫接軌，順利穩定病情。

大千綜合醫院胸腔內科醫師羅澤賢表示，許多肺癌病人在治療過程中會出現惡性肋膜積水或肋膜轉移，雖然傳統的影像檢查能發現病灶，但要取得組織進行基因定序，來選擇最適合的標靶藥物，往往需要侵入性的檢查。此次使用的「體外超音波導引肋膜切片」技術是肺癌診斷上的一大突破，超音波導引就像是在穿刺針上裝了即時的GPS導航系統，醫師可以在超音波螢幕上清楚看見肋膜腔內的積水以及增厚的肋膜，並在即時影像的引導下，精準地將切片針送達病灶位置完成切片（見圖）。

羅澤賢醫師表示：這項技術具備「高安全性」、「微創」、「高效率」三大優點，能大幅降低氣胸發生風險，不僅傷口極小，甚至可直接在病房床邊執行，讓年長或體弱的病人免於移動的辛苦，並在最短時間內完成檢體採樣，為後續的個人化精準治療爭取寶貴時間。

羅澤賢醫師說明，肺癌長年位居國人癌症死因之首，其診斷與治療過程分秒必爭。過去許多苗栗的肺癌病人，常因需進行更精密的檢查或使用最新的藥物，必須舟車勞頓到外縣市的醫學中心就診，不僅造成體力上的負擔，也可能延誤治療的黃金時機。

羅澤賢醫師提醒民眾，肺癌的預後好壞與發現的期別息息相關，早期發現並及時治療，五年存活率可達九成以上。長期抽菸、家族病史、油煙暴露風險、或不明原因持續咳嗽、胸痛、呼吸困難等症狀，一定要及早就醫檢查治療。