超音波一照驚見8.2公分腫瘤 肝基會攜手7-ELEVEN守護肝苦人

肝病是最大的本土病，B、C肝是最大元凶。肝病防治學術基金會和7-ELEVEN合作多年，將醫療資源送到全台。今年10月在高雄岡山舉辦免費肝病篩檢和腹部超音波檢查活動時，成功為一位民眾揪出8.2公分的肝臟腫瘤，隨即協助安排轉診，11月順利完成手術。

肝基會自民國95年起運用7-ELEVEN門市的零錢捐和ibon等募款，在全台陸續推動免費肝癌篩檢和腹部超音波，總服務人次突破25萬。今年肝基會和7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再度攜手合作，於12月1日至31日正式在全台7-ELEVEN門市展開「今年超了沒」公益募款活動。

衛福部長石崇良致詞表示，癌症是連續43年十大死因之首，其中肝癌是第二名，但多年努力之下，肝癌趨勢是往下降的，特別是C肝的部分，WHO的目標是2030年達到根除目標，我們今年就可以達到，90％以上C肝患者獲得診斷、90％的C肝患者得到治療，這是很不容易做到的。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘指出，我國即將向WHO申請根除C肝，已達成計畫性目標，預計申請金牌認證，但影響性目標還有一段距離，包括每十萬人因為B、C肝死亡人數小於6人，我國目前肝硬化標準化死亡率是每十萬人9.5人、肝癌是16.4，這是我們要繼續努力的目標。

義大醫院內科部部長戴啟明醫師透過影片分享，今年10月26日肝基會在高雄7-ELEVEN岡山門市舉辦免費肝病篩檢暨腹部超音波檢查活動，他在衛生所執行腹部超音波檢查時，發現有位民眾的肝臟右葉有8.2公分的腫瘤。現場醫療人員隨即協助該位民眾隔天就轉診到義大醫院，經安排CT（電腦斷層掃描）後確認是惡性腫瘤，於11月12日順利完成手術切除。

據悉該位民眾有B肝帶原，但因為身體沒有異狀，所以沒有定期追蹤檢查的習慣，以致腫瘤變大而不自覺。戴啟明強調，沒有症狀不代表沒有肝病，肝癌早期幾乎沒有感覺，只能靠定期追蹤檢查才能及早發現。

戴啟明呼籲，有B肝、C肝、脂肪肝或長期飲酒習慣的民眾，務必定期抽血檢驗及接受腹部超音波檢查，尤其高風險族群更要3到6個月就追蹤一次。

