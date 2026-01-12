超音波、X光怎麼選？醫教妳依年齡與風險檢查乳房病灶
【健康醫療網／記者林則澄、潘昱僑報導】乳癌是女性常見的癌症之一，不同期別的預後差異明顯。惠心婦產科小兒科診所陳墨繁醫師指出，零期或早期乳癌臨床上治療方式相對較為單純，實際治療內容仍須依病況評估；一旦拖到中晚期甚至已轉移，治療難度大幅增加，因此及早檢查與發現相當重要。乳房超音波與乳房X光攝影是目前常見的2種檢查工具，需依個人風險與年齡，在醫師指使下進行。
早期與晚期差很大 及早發現減少治療負擔
陳墨繁醫師說明，女性發現乳癌的年齡大多在育齡到更年期之間，以零期乳癌為例，患者多半只需局部腫瘤切除，再配合放射治療，不一定會用到藥物，但若延誤至中晚期，可能發生轉移，其中腦轉移可能出現嗜睡、頭暈、嘔吐，骨轉移會造成身體多處明顯疼痛，肺轉移則可能導致呼吸不順暢，治療難度大幅增加。
她指出，乳癌高風險族群包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第一胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者、曾罹患乳癌或良性腫瘤、卵巢癌或子宮內膜癌等，應定期檢查。
30歲起開始檢查！超音波測腫塊 X光攝影查鈣化
陳墨繁醫師表示，乳房超音波類似產檢超音波，適合偵測已成形、有體積的腫塊，適合30歲左右女性。乳房X光攝影能偵測部分乳房早期病變，她指出，一些乳癌在細胞分化階段尚未形成腫塊，僅壞死細胞造成微小鈣化或乳房結構扭曲，在X光攝影較易顯示，但年輕女性乳腺組織較緻密，病灶仍有機率被正常乳腺遮蔽，因此35歲後再視情況安排較適合。
檢查頻率與追蹤 依風險與既有病灶調整
陳墨繁醫師建議一般族群，可考慮每年一次乳房超音波，乳房X光攝影則可依醫師建議每兩年一次。若曾發現良性腫瘤，或經X光攝影發現有鈣化點，後續追蹤頻率可能縮短為每半年一次，連續觀察約2年，再決定是否回到常規篩檢頻率，超音波也可能每半年安排一次。
衛生福利部國民健康署2025年起免費提供40至74歲女性每2年一次乳房X光攝影，她指出，單一檢查各有其限制，臨床上若能搭配超音波與X光攝影，有助於讓影像評估更完整。
懷孕與經期將至是否能檢查？多數情況可正常安排
許多女性可能擔心月經周期，或懷孕及哺乳期時，不適合進行超音波和X光攝影，陳墨繁醫師解釋，經期前後乳房可能出現一些囊腫或水泡，在影像學上皆可辨識，因此月經周期對乳房超音波幾乎沒有影響，且超音波不含輻射線、檢查過程不須壓迫乳房，懷孕和哺乳期女性也可進行。
乳房X光攝影因使用含輻射線的X光，女性檢查前要先確認沒有懷孕，若已懷孕或準備懷孕者不建議進行。此外，因檢查過程中須壓迫乳房，可能造成疼痛感，有些女性在經期前乳房特別脹痛，或發現皮膚有明顯傷口時，應暫緩檢查。
發現疑似病灶 依影像類型進一步檢查
陳墨繁醫師指出，若X光攝影時發現疑似鈣化點，首先會進行放大攝影，再評估是否需要取樣化驗，必要時會安排轉介乳房外科。在乳房超音波發現腫塊，則會先確認腫塊是否為新發生，並評估大小與形狀是否異常，必要時以細針穿刺或粗針切片，有患者選擇以微創手術將良性腫瘤整顆摘除，但若為惡性腫瘤，則須另行規劃後續治療。
自我觸診有幫助 但無法取代影像檢查
乳癌防治基金會指出，乳房自我檢查每月一次，一般女性於生理期後第5至7天進行，停經或更年期者固定一天，將手指併攏，以指腹按壓、滑動方式檢查乳房、鎖骨下、腋下及乳頭，注意皮膚變化及是否有腫塊或異常分泌物。
陳墨繁醫師表示，自我觸診可增加警覺，但很難當成主要檢查方式，她曾遇過患者摸到0.5公分的腫塊而就醫，而更小的病灶往往摸不出來，也有個案的腫塊已達2至3公分，但本人仍未察覺。
檢查是為了早期發現 勿因害怕而不檢查
陳墨繁醫師提到，她常遇到民眾在檢查時緊張發抖，直到聽到「沒有異常」才放鬆，「這樣的緊張可理解，但乳房檢查的本意，就是希望在問題還不嚴重時就發現，而不是等到真的出事才治療。」她也提醒，乳房檢查與後續處置仍須依個人年齡、風險與醫師評估結果而定，民眾應與醫師討論合適的檢查方式與時機。
【延伸閱讀】
女性月經異常或不孕 醫：子宮「這些問題」恐是元兇！子宮鏡助力揪出病灶
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67308
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 15 分鐘前 ・ 44
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 32
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 1
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 18 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 12 小時前 ・ 201
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 42
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 19 小時前 ・ 224
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 825
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 28
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 15 小時前 ・ 83
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66