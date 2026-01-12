超音波、X光怎麼選？醫教妳依年齡與風險檢查乳房病灶

【健康醫療網／記者林則澄、潘昱僑報導】乳癌是女性常見的癌症之一，不同期別的預後差異明顯。惠心婦產科小兒科診所陳墨繁醫師指出，零期或早期乳癌臨床上治療方式相對較為單純，實際治療內容仍須依病況評估；一旦拖到中晚期甚至已轉移，治療難度大幅增加，因此及早檢查與發現相當重要。乳房超音波與乳房X光攝影是目前常見的2種檢查工具，需依個人風險與年齡，在醫師指使下進行。

早期與晚期差很大 及早發現減少治療負擔

陳墨繁醫師說明，女性發現乳癌的年齡大多在育齡到更年期之間，以零期乳癌為例，患者多半只需局部腫瘤切除，再配合放射治療，不一定會用到藥物，但若延誤至中晚期，可能發生轉移，其中腦轉移可能出現嗜睡、頭暈、嘔吐，骨轉移會造成身體多處明顯疼痛，肺轉移則可能導致呼吸不順暢，治療難度大幅增加。

她指出，乳癌高風險族群包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第一胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者、曾罹患乳癌或良性腫瘤、卵巢癌或子宮內膜癌等，應定期檢查。

30歲起開始檢查！超音波測腫塊 X光攝影查鈣化

陳墨繁醫師表示，乳房超音波類似產檢超音波，適合偵測已成形、有體積的腫塊，適合30歲左右女性。乳房X光攝影能偵測部分乳房早期病變，她指出，一些乳癌在細胞分化階段尚未形成腫塊，僅壞死細胞造成微小鈣化或乳房結構扭曲，在X光攝影較易顯示，但年輕女性乳腺組織較緻密，病灶仍有機率被正常乳腺遮蔽，因此35歲後再視情況安排較適合。

檢查頻率與追蹤 依風險與既有病灶調整

陳墨繁醫師建議一般族群，可考慮每年一次乳房超音波，乳房X光攝影則可依醫師建議每兩年一次。若曾發現良性腫瘤，或經X光攝影發現有鈣化點，後續追蹤頻率可能縮短為每半年一次，連續觀察約2年，再決定是否回到常規篩檢頻率，超音波也可能每半年安排一次。

衛生福利部國民健康署2025年起免費提供40至74歲女性每2年一次乳房X光攝影，她指出，單一檢查各有其限制，臨床上若能搭配超音波與X光攝影，有助於讓影像評估更完整。

懷孕與經期將至是否能檢查？多數情況可正常安排

許多女性可能擔心月經周期，或懷孕及哺乳期時，不適合進行超音波和X光攝影，陳墨繁醫師解釋，經期前後乳房可能出現一些囊腫或水泡，在影像學上皆可辨識，因此月經周期對乳房超音波幾乎沒有影響，且超音波不含輻射線、檢查過程不須壓迫乳房，懷孕和哺乳期女性也可進行。

乳房X光攝影因使用含輻射線的X光，女性檢查前要先確認沒有懷孕，若已懷孕或準備懷孕者不建議進行。此外，因檢查過程中須壓迫乳房，可能造成疼痛感，有些女性在經期前乳房特別脹痛，或發現皮膚有明顯傷口時，應暫緩檢查。

發現疑似病灶 依影像類型進一步檢查

陳墨繁醫師指出，若X光攝影時發現疑似鈣化點，首先會進行放大攝影，再評估是否需要取樣化驗，必要時會安排轉介乳房外科。在乳房超音波發現腫塊，則會先確認腫塊是否為新發生，並評估大小與形狀是否異常，必要時以細針穿刺或粗針切片，有患者選擇以微創手術將良性腫瘤整顆摘除，但若為惡性腫瘤，則須另行規劃後續治療。

自我觸診有幫助 但無法取代影像檢查

乳癌防治基金會指出，乳房自我檢查每月一次，一般女性於生理期後第5至7天進行，停經或更年期者固定一天，將手指併攏，以指腹按壓、滑動方式檢查乳房、鎖骨下、腋下及乳頭，注意皮膚變化及是否有腫塊或異常分泌物。

陳墨繁醫師表示，自我觸診可增加警覺，但很難當成主要檢查方式，她曾遇過患者摸到0.5公分的腫塊而就醫，而更小的病灶往往摸不出來，也有個案的腫塊已達2至3公分，但本人仍未察覺。

檢查是為了早期發現 勿因害怕而不檢查

陳墨繁醫師提到，她常遇到民眾在檢查時緊張發抖，直到聽到「沒有異常」才放鬆，「這樣的緊張可理解，但乳房檢查的本意，就是希望在問題還不嚴重時就發現，而不是等到真的出事才治療。」她也提醒，乳房檢查與後續處置仍須依個人年齡、風險與醫師評估結果而定，民眾應與醫師討論合適的檢查方式與時機。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67308

