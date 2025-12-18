超頂！三星Galaxy Z TriFold 12月19日開賣 電信資費來了

記者李鴻典／台北報導

三星旗艦摺疊新機 Galaxy Z TriFold正式登場，推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價NT$89,900，除了於三星商城、三星智慧館限量販售外，電信業者也公布資費。中華電信宣布明（19）日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。

三星首款三摺疊旗艦Galaxy Z TriFold在台上市。（圖／台灣三星提供）

台灣三星表示，Galaxy Z TriFold為呼應旗艦級定位，也為Galaxy Z TriFold用戶打造一系列尊榮服務：凡於全通路購買Galaxy Z TriFold即享一年延長保固；購機一年內，可獲兩次免費螢幕保護貼服務。保固期間如需維修，透過客服中心報修將享有專人免費到府收送，特定門市更將提供專屬備用機Galaxy Z Fold7，確保行動體驗無縫接軌；到訪服務中心亦享優先受理。

Galaxy Z TriFold盒裝。（圖／台灣三星提供）

iOS 用戶於三星智慧館或三星商城預約可享LINE 轉機服務，貼心協助跨系統轉換，全方位體現頂級旗艦的稀有尊寵。

Galaxy Z TriFold完整規格。（圖／台灣三星提供）

中華電信Galaxy Z TriFold資費，搭配精采5G月繳1,399元（48個月租期），Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB專案價57,490元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，優惠價52,490元即可入手三星旗艦摺疊新機。

Galaxy Z TriFold為首款支援獨立運作Samsung DeX的手機，可建立最多四個工作區。（圖／台灣三星提供）

中華電信說，為提供客戶多元的5G應用體驗，申辦精采5G月繳999元以上購機方案，即能同享多項加值服務免月租優惠，包括Google One雲端服務100GB、KKBOX、來電答鈴超值包前3個月、 YouTube Premium個人方案前4個月免月租等超值娛樂優惠。中華電信並同時開放指定門市展示新機，讓星粉體驗全方位支援AI、多工處理與影音娛樂情境的Galaxy Z TriFold旗艦摺疊新機魅力。

中華電信Galaxy Z TriFold資費。（圖／中華電提供）

遠傳電信將於12月19日正式開賣Galaxy Z TriFold，搭配月付1399元指定方案，即享專案價57,490元起，遠傳獨家再送Spotify Premium、遠傳friDay影音免費體驗多重加值服務優惠，讓星粉盡情暢享音樂與影視內容；買空機刷遠傳friDay聯名卡獨享最高8％回饋，再送30GB 5G上網流量包、影音等。

Galaxy Z TriFold搭載「多重視窗」功能，影像工作者，可於一側進行影片剪輯與調整影像參數，另一側呈現參考素材。（圖／台灣三星提供）

申辦指定方案或是購買新機，再享原廠贈送6個月Google Pro AI擴充功能與2TB雲端儲存空間，還可參加遠傳獨家抽獎活動，有機會把市價54,900元的「三星75吋AI智慧顯示器」帶回家。

遠傳電信Galaxy Z TriFold資費。（圖／遠傳提供）

