超額儲蓄破5兆 立院：應引導至乙類公債

我國超額儲蓄屢創新高，立法院預算中心表示，國內的乙類公債發行量卻呈現下降，更創新低紀錄，財政部應跨部會溝通，請各部會研商發行乙類公債，引導超額儲蓄投入公共建設，提升閒置資金效率，並降低財政負擔。

根據主計總處「超額儲蓄」在儲蓄毛額扣除投資毛額情況，預估民國114年、115年將分別突破4.7兆元及5.1兆元，占國內生產毛額（GDP）比重持續攀升，預估達17.51％與17.84％。而超額儲蓄形同國家閒置資源，假使未能有效利用恐怕不利經濟持續發展。

反觀具有償債來源的乙類公債，發行量卻一年不如一年。所謂乙類公債是由各機關評估推動的公共建設，可以運用未來營運所得的資金或經指撥特定財源當作償債來源，依《公共債務法》規定，乙類公債可不計入公債限額。

舉例來說，今年發行的70億元乙類公債，就是運用於第三航廈的興建工程，由交通部民航事業作業基金發行，而未來航廈的收益可以作為償債的來源。

立法院預算中心指出，近5年乙類公債的發行呈現下滑，110年的發行量還有620億元、111年只剩下344億元、112年180億元、113年280億元，今年就只有唯一1檔70億元，第4季尚未有發行乙類公債計畫。

在明年恐怕要舉債4000億元之下，立法院預算中心表示，財政部應洽請各機關研商透過發行乙類公債，以滿足非營業特種基金及前瞻基礎建設計畫等特別預算資金需求，適時引導超額儲蓄投入公共建設，以提升閒置資金運用效率，並減輕政府財政負擔。