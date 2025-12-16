超額報酬的秘密！貝萊德AI「秒讀」萬份財報 揭秘華爾街巨頭「黑科技」

財經中心／師瑞德報導

在人工智慧（AI）與大語言模型（LLM）全面引爆的時代，投資市場正經歷一場前所未有的變革！全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）近期罕見揭露其系統化投資團隊的核心機密，展示如何運用「海量數據」，從你我每日瀏覽的網紅貼文到外太空的衛星圖像，精準捕捉市場上的超額報酬（Alpha）。貝萊德更強調，AI絕對不是只會衝鋒陷陣的選股機器，它更是關鍵時刻的「保命符」，致力於打造如同現代客機般「雖未變快，但極度安全」的穩健投資組合。

拒絕「垃圾進垃圾出」 嚴謹科學堪比學術殿堂

在資訊爆炸的年代，數據多如牛毛，但貝萊德對數據品質的要求近乎潔癖，他們深知金融圈的名言：「垃圾進，垃圾出（Garbage in, rubbish out）」。貝萊德強調，其投資流程的嚴謹程度堪比頂尖學術研究。

任何一個潛在的新數據源，都必須經過研究員撰寫詳盡報告、團隊層層審核，證明其背後的預測邏輯合理。更關鍵的是，還必須通過殘酷的「樣本外測試（Out-of-sample testing）」，也就是拿到真實的市場環境中「實戰演練」，確保它不是只在過去的歷史圖表上好看，而是面對未來市場波動時依然有效，才會被納入模型。

打破「黑盒子」迷思 網紅帶貨力竟成股價領先指標

過去，系統化量化投資總被外界視為神祕難懂的「黑盒子」，似乎只有大型機構法人能玩轉。但貝萊德指出，隨著大數據普及，現在這個盒子已經變成了透明的「Clear box」。

貝萊德舉例，現在他們運用的數據非常「接地氣」，例如網路熱搜詞、社交媒體上網紅KOL推廣產品帶來的實際流量與銷售轉化率、消費者線上評論，甚至是匿名的信用卡支付數據。當AI分析這些大眾都看得懂的數據，並成功預測出公司銷量與股價走勢時，投資邏輯瞬間變得直觀易懂。這種高透明度，大幅提升了過去三年來財富管理與零售端客戶對系統化策略的信任度與採用率。

金融特化版AI 閱讀效率海放人類分析師千倍

在大語言模型的軍備競賽中，貝萊德早在2007年就布局自然語言處理（NLP）。他們強調，自家訓練的不是像ChatGPT那種什麼都懂一點的通用型模型，而是專精於金融領域的「特種部隊」小語言模型。

這些專用模型負責24小時不間斷地閱讀海量的券商研究報告、全球新聞頭條與複雜晦澀的企業財報。面對人類分析師根本不可能看完的龐大資訊海洋，AI卻能「秒讀」並快速消化，協助團隊在第一時間識別出如「減肥藥商機」、「關稅衝擊」或「AI產業鏈」等特定主題下的潛在受惠與受害公司，搶佔投資先機。貝萊德直言，市場充滿人性弱點，永遠不會完全效率，而資訊流通加速帶來的短期定價錯誤，正是擁有規模與頂尖技術優勢者的獲利戰場。

獨家「飛機理論」：AI不只求快，更要讓你飛得安全

然而，在貝萊德眼中，AI最強大的功能不僅止於進攻獲利，更在於防守端的風險控管。貝萊德提出了一個精妙的「飛機理論」比喻：看看現代的民航客機，它們的飛行速度其實並沒有比30年前的協和號更快，但「安全性」卻早已不可同日而語。

同樣的道理，貝萊德運用AI與LLM的強大算力，如同現代飛機先進的飛控系統，能24小時監控更廣泛、更隱密市場角落（例如流動性較差的債市或私募市場）的異常訊號。當金融市場面臨如暴風雨般的劇烈動盪時，AI技術能協助建構一個更穩定、更具防禦性的投資組合，確保投資人在亂世中依然能安全航行，這比單純追求速度更為關鍵。

貝萊德引領投資革命，揭露如何利用專門訓練的金融AI與大語言模型，分析從網紅貼文到衛星圖等海量數據來捕捉獲利機會。他們強調過程嚴謹科學，並以「飛機理論」比喻：AI不只為了求快，更像先進飛控系統，旨在打造風暴中更安全穩健的投資組合。（圖／記者師瑞德攝影）

