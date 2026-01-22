超額用煤2309萬噸 環團轟減煤跳票「虧欠人民給民進黨3次執政」

環保團體演出行動劇，斥政府減煤承諾跳票，呼籲今年就兌現政策承諾。記者胡經周／攝影

前總統蔡英文二○二一年喊出，二○二五年燃煤發電占比將降至百分之廿七。根據經濟部統計，去年截至十一月的煤電占比仍達百分之卅五。環保團體昨批，蔡英文的減煤承諾確定跳票，承諾跳票的沉重代價是民眾的健康，要求賴政府今年馬上落實蔡的政策承諾，並全額補減二三○九萬噸的超額用煤量。

經濟部能源統計月報顯示，二○一六年煤電約占百分之四十六，二○一八年略回升至百分之四十七點六，之後逐年緩慢下降；而蔡英文做出承諾的二○二一年的煤電占比為百分之四十四點三；去年截至十一月底止，全國燃煤發電仍有百分之卅五點八。

環保團體指出，去年全國電力部門用煤量累計超額二三○九萬噸，超過兩座中火的燃煤量，蔡英文的減煤承諾確定跳票。

總統：續推再生能源

賴清德總統昨在國家氣候變遷對策委員會中強調，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電；在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

賴總統指出，全球供應鏈的淨零浪潮，是一場攸關國家生存的總體戰；淨零轉型，是政府、產業界與全體國人，須共同參與、互為夥伴的集體任務，政府會建立穩定的制度環境與激勵機制，也需要各行各業投入技術升級、以及每個人從生活中落實減碳，台灣才能夠在轉型變局中開創先機。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，二○一六年政府高喊能源轉型，承諾十年內大幅減煤；如今中火仍是全國最大的燃煤電廠，南部火力機組一再延役，燃煤用量下降緩慢，這不是轉型改革，而是拖延與跳票，中南部長期支持民進黨，卻也長期成為燃煤汙染最大的承受者，能源轉型從來就不是選擇題，而是責任。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，如果不兌現政策，實在虧欠台灣人民給民進黨連續三次中央執政的機會。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，全台燃氣發電持續擴張，中火二○二○年減煤四成後，用煤量就一直停滯於一二○○萬噸左右長達五年，直至去年才降至一一○○萬噸，希望中火今年做到用煤量降至九百萬噸，降低燃煤空汙對中南部居民的健康危害。

工作傷害受害人協會的專員賀光卍則說，很多醫師認為空汙的環境因素比職場因素更大，拒絕開立職業病診斷書，讓職業病制度形同虛設；能源轉型不能只談供電穩定，更要將空汙與職業健康納入補償與政策評估。

台電：燃煤空汙有減少

台電回應，配合政府「增氣減煤」政策，持續以燃氣機組取代燃煤，燃煤電廠空汙排放量已從二○一六年的五點六萬公噸，減至去年的一點三萬公噸，減少逾四萬公噸，減幅百分之七十七。台電表示，中火第一部新燃氣機組去年完工並試運轉，未來將建六部高效新燃氣機組，屆時，既有十部燃煤機組將陸續除役或轉為備用。

