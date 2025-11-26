「超養生運動」曝！研究：能降低心臟病風險 做越多越長壽

記者施春美／台北報導

心臟堪稱人體最重要的器官。心臟科醫師劉中平表示，「伏地挺身」極具保護心臟的功能，一項美追蹤消防隊員長達10年的研究顯示，能做越多伏地挺身的人，未來發生心臟病的風險就越低。

中華民國心臟學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書表示，雙手的握力可以預測未來心血管疾病的發生機會，這是因為當血管硬化造成心臟健康狀態不佳，身體週邊的血管也會硬化，導致肌肉力量降低、握力減弱，因此，研究人員認為，比起量血壓，測握力的預測效果更好。

能做越多伏地挺身的人 日後心臟病風險就越低

與握力相關的運動「伏地挺身」極具保護心臟的功能。劉中平引述一篇刊登在《美國醫學會雜誌》( JAMA )的研究指出，一項美國追蹤消防隊員長達10年的研究顯示，同樣接受體能訓練的消防隊員，能做越多伏地挺身的人，日後發生心臟病的風險就能減少。

他並表示，一項研究顯示，只要持續三個月，每週3次、每次30分鐘的雙手運動，就可以降低血壓，提升高密度膽固醇(好膽固醇)，且可以減少心血管的發炎。「雙手的運動只要幅度夠大，可以順帶運動到胸部、背部、上腹部的肌肉，如果是類似伏地挺身的體操，也可以讓我們的臀部以及核心肌群活動。」

