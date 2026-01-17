超香！辣模多莉「透視裝」見粉絲 羞認想找爸爸型男友

辣模多莉Dory 17日在台北市信義區舉辦首場寫真書《San Dory三多莉》粉絲見面暨簽書會，身穿透膚蕾絲訂製長裙與粉絲們近距離互動的她，表示寫真書銷售的一部分收入會捐出做公益，「今年邁入拍攝第6年，能有這個里程碑我很驕傲」。

多莉推出寫真書《San Dory三多莉》。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

多莉17日舉辦首場寫真書《San Dory三多莉》粉絲見面暨簽書會。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

多莉坦言自己高中時期是65公斤，雖然很愛吃美食與甜食，但後來透過控制飲食及運動來瘦身，最滿意自己的腰與臀部曲線，目前體重維持在45公斤左右，只要一超過48公斤就會注意體態。

多莉表示自己很愛吃美食。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

多莉擁有火辣身材。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

多莉談到戀愛理想型，稱想跟穩重的人交往。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

談到戀愛理想型，表示希望另一半身高165公分、體重90公斤以上，年紀則是可以接受45歲以上，「因為這樣的體型很像我爸爸，會想跟比較穩重的人交往。」

出道即將滿6年的她，未來計畫以搭火車、徒步方式環島開直播，藉此想看看不同的風景、體驗人文。也笑稱雖然曾想在旅程中體驗「睡公園」，但被粉絲以安全考量阻止。

