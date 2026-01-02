超驚喜！陳亞蘭宣布參戰大港開唱 聯手大咖金曲樂團

陳亞蘭將與血肉果汁機在大港開唱同台演出。（圖／出日音樂提供）





距離20周年大港開唱倒數不到三個月，剛在高流舉辦完「建宮蓋廟」演唱會的金曲樂團血肉果汁機，確定再次參戰，更要攜手金鐘得主陳亞蘭合體同台，雙方不僅有望將台式金屬與傳統歌仔戲碰撞精采火花，還會是一場「雙金能量」的現場音樂對決。

血肉果汁機將與陳亞蘭一同登上大港開唱。（圖／出日音樂提供）

另外最早公開的綜藝天王陽帆，也確定將與人氣大團怕胖團限定登台，除了會一同獻唱多首人氣歌曲，消失螢光幕許久的經典角色「陽婆婆」更有機會驚喜現身。兩位「喊水會結凍」的台灣藝能界代表，分別與不同樂團合體上陣，都將是20周年大港開唱最具期待的組合。

血肉果汁機今年第12度強勢回歸港邊，繼續刷新樂壇紀錄外，還將邀請「台灣第一小生」陳亞蘭破格合體，打造絕無僅有的搖滾現場，這也是繼許富凱之後，血肉果汁機再次與台語歌手在大港開唱舞台過招，如何把台式金屬與傳統戲曲兩種台味精神結合，相信是所有樂迷最期待的環節。

擁有千萬流量點閱的怕胖團，將與陽帆在大港開唱合體。（圖／出日音樂提供）

血肉果汁機表示：「每年的大港都要給觀眾不一樣的驚喜，今年不只是能和國寶級歌手亞蘭姐合作，更會獻上我們的新歌！」陳亞蘭憑著《嘉慶君遊台灣》首次以男性角色奪下金鐘獎，對於首次參加大港開唱也相當期待，是否真的有機會看到「嘉慶君遊大港」，她特別賣關子，更邀請所有戲迷一起來感受這場不同以往的極限演出。

金曲台語歌王陳以恆參戰大港開唱。（圖／出日音樂提供）

而綜藝天王陽帆將與擁有千萬串流點擊的怕胖團驚喜同台，這也是樂團繼阿翰之後，再次與藝人合作舞台，怕胖團表示：「得知陽帆大哥指定要跟我們合作時，實在受寵若驚，過去在網路上看到他精彩的『視覺系』演出，還有多樣台灣電視史重要代表角色，能跟他一起在大港留下歷史一頁，期盼開啟大家塵封內心許久的集體記憶。」

拍謝少年再度重返大港開唱舞台，也將出現特別嘉賓助陣。（圖／出日音樂提供）

此外在最新一波名單中，包含台語歌王的陳以恆、FunkyMo、法國金屬樂團NOVELISTS、日本女子樂團BAND-MAID。「大港之友」的拍謝少年，同樣將12度征戰大港開唱舞台，除了繼續以土產搖滾姿態跟「粉虱（對樂迷的稱呼）」乾杯，今年還將邀請日本搖滾樂團PEDRO的成員AYUNi D合體登台。

曾入圍金曲台語歌王的FunkyMo將帶來最扭動的演出。（圖／出日音樂提供）

