超驚悚！女學生運動會被弓箭「射穿臉部」 校方冷血一幕遭砲轟

中國一名女學生在運動會上被弓箭「射穿臉部」。圖／翻攝自微博

中國近日發生一起校園驚悚意外，一名女學生在運動會開幕式射箭表演中，遭箭射中臉部，場面觸目驚心，校方事後回應，該名受傷學生送醫後目前狀況穩定。不過，有目擊者稱表演者技術極差，「20箭只中2箭」，甚至把弓箭「直接射向人群」，學校領導態度更是冷漠，一副事不關己的樣子，引起大批網友撻伐。

綜合中國媒體報導，事發於13日，廣東佛山三水區三水中學正在舉辦體育藝術節開幕儀式，豈料一名即將準備高考的女學生在射箭表演時，遭弓箭刺穿臉部。

廣告 廣告

有目擊者在X上指稱，該名射箭的表演者技術非常差，射了20支箭只中2箭，之後改射移動標靶時，一陣風導致箭射偏，直接射向人群，一名女學生當場「被射穿嘴巴」，臉上還插著50公分的箭，場面相當嚇人。

豈料，更讓人震驚的是校方似乎「事不關己」，多位領導坐在台上一動也不動，僅有一名賴姓領導下台查看狀況。

校方隔2日發布公告，表示該事件為「誤傷」事件，第一時間已將受傷同學送醫，目前該生情況平穩，「我校吸取教訓，將進一步加強安全管理，防止此類情況發生」。此外，校方也駁斥「弓箭射穿嘴唇」說法，強調學生現在已無大礙。

佛山市三水區人民醫院急診室工作人員14日表示，該名女生目前已由急診科轉至口腔科接受治療，具體傷勢及住院資料不便透露。

新聞曝光後瞬間引起網友熱議，紛紛表示「射箭的人怎麼處罰」、「為什麼要搞這種安全隱患如此大的活動」、「一輩子都毀了」、「根本沒把學生當成人看」。



回到原文

更多鏡報報導

印尼要英國放人！提「強姦136男世紀淫魔」交換毒販嬤 硬拖8個月下場曝

「房仲說可以」！中國女霸佔大樓梯廳爆改「私人火鍋店」 律師看完搖頭：明顯違法

新北耶誕城驚傳「高空火燒車」 網友大酸：今年終於不一樣了