超驚悚！短裙正妹疑躲正宮 高樓冒險爬水管「滑落一層」險墜樓

中國近日上演一幕小三驚魂記！一名廣東女子疑似為了躲避情夫妻子的追查，爬出窗外懸掛在高達10層樓的陽台上，接著小心翼翼地沿著水管爬到鄰居家求救，該畫面遭到瘋傳。

綜合外媒報導，這起驚險一幕發生於11月30日，廣東區一處高樓社區內，一名身穿迷你裙、一頭烏黑秀髮的女子一手拿著手機，慌張地爬出窗外，在與一名上身赤裸的男子對話完後，女子試圖往下爬，緊抓著牆面上的水管，一度雙腳懸空，險些墜樓。

女子接著扶著陽台邊緣，往右平移至隔壁住戶，一個踉蹌，整個人直接滑落到下一層，所幸女子腳抵住了陽台，手也緊握著水管不放，幸運逃過死劫。

眼見掛在窗外吹風也不是辦法，女子無奈下只好拍拍窗戶，向裡頭的住戶求救，住戶也相當好心，開窗協助女子，將女子拉進屋內，現場如同上演一段高空救人戲碼，而這場驚魂記也終於劃下句點。

據悉，該名女子疑似為小三，到情夫家偷情後，不料妻子提前回家，男方只好將小三推出陽台，導致女子不得不絕命逃生，差點連命都沒了。

雖然女子成功脫逃，不過該段畫面曝光後遭到網友瘋傳，各國媒體業紛紛報導，看來兩人若真的有地下情，想掩蓋也難了。真相究竟如何，仍有待進一步調查釐清。



