超高含金量！台南跨年第2波卡司解鎖：STAYC、鈴木愛理首登台

拿下金曲獎最佳台語女歌手等3項大獎的「台南女兒」李竺芯15日出席「台南好young」活動記者會現場。（洪榮志攝）

台南市政府15日開箱解鎖「2026台南好young」跨年活動第2波卡司，除了本土重量級搖滾天團「八三夭」等國內藝人外，還有來自韓國、日本、香港的藝人將登台演出。其中，被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的「全能型偶像」新生代女團STAYC，首度來台跨年就選在台南，陣容含金量相當高。

「讓大家久等了！」台南市長黃偉哲微笑著說抱歉，「2026台南好young」耶誕跨年卡司不是不說，實在是在等，等人、等時間、等最好的安排，今天終於可以正式對外全部公布。

黃偉哲進一步指出，「解鎖」的卡司陣容，集結多組知名的藝人、團體，個個都是實力派的唱將，不僅得過許多國內外獎項，同時也在社群媒體上有動輒上億、千萬的點閱率，如此含金量極高的陣容，展現台南規畫多元、廣域、全月份的活動，打造全市性節慶氛圍的夢想；同時，也希望藉由多國高人氣卡司的表演，持續帶動外縣市粉絲來台南追星、旅遊，創造最大的經濟效益。

勇奪金曲獎最佳台語女歌手等3項大獎的「台南女兒」李竺芯，今天也抵達記者會現場。她指出，很高興、也很榮幸能踏上台南跨年舞台，首次參與跨年活動很興奮，至於演出的曲目，目前還在考慮中，請大家拭目以待被譽為「法式台語歌」代表的「台南查某囝」魅力表現，絕對顛覆大家對台語音樂的想像。

今天公布的藝人卡司中，韓國新人男團ALL(H)OURS今年中因緣際會協助行銷台南芒果結緣，因此特別邀請他們前來台南表演。韓國新生代女團STAYC，逆天顏值與堅強實力被韓媒譽為「全能型」愛豆，今年4月也啟動全新世界巡演會，此次更把首度來台跨年獻給台南。

至於以清新甜美形象與穩健唱功深受粉絲喜愛的鈴木愛理，早年以國民女團℃-ute及Buono!成員身分出道，並累積豐富的舞台與演唱經驗，在日本樂壇擁有超高度知名度。2018年她展開個人音樂活動後，持續推出多首膾炙人口的作品，展現更成熟多元的音樂風格，並活躍於戲劇、綜藝與時尚領域，成為新世代全方位藝人的代表之一。

市府公布的3場「2026台南好young」耶誕跨年卡司，分別有：

※12／20（六）18：00﹣22：00搖滾耶誕演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場

☆鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。

☆主持人：籃籃、李多慧。

※12／27（六）17：30﹣21：30南瀛草地音樂會

☆地點：新營南瀛綠都心公園

☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。

☆主持人：Dennis丹尼斯。

※12／31（三）18：00﹣24：30台南好Young跨年演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場。

☆STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。

☆主持人：吳建恆、徐凱希。

