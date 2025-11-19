超高壓變電所引觀音居民反彈 張善政：要求台電全面評估替代方案
桃園市議會今（19）日進行市政總質詢，市議員吳進昌針對觀音地區公共安全及環保、教育等議題提出具體訴求，要求市府重視民意，積極回應地方需求，為桃園沿海鄉鎮打造更安全、更宜居的生活環境。
吳進昌指出，台電規劃於上大、富源、崙坪三里設置超高壓變電所，引發當地居民強烈反對。居民訴求明確、市府必須尊重民意。他強調，台電11月13日、11月14日分別於大園及觀音工業區召開說明會，但地方仍無法認同。大潭電廠近在咫尺，何需捨近求遠，變電所應直接設於大潭電廠、桃科二期或台灣科幕廠址，能節省電力損耗並大幅縮短期程。
依沿海西濱61快速道路，向北可供應觀音、大園、航空城產專，向南連接永安、新豐至竹科，向東接66快速道路至中壢、楊梅、龍科，有利桃竹苗整體供電。同時上大現址可轉型規劃為AI科技園區，創造多贏。吳進昌要求，市府應立即啟動替代方案，不能讓地方承受不必要的風險與壓力。
市長張善政則回應，市府將積極擔任地方與台電之間的溝通橋樑，要求台電全面評估替代方案並向地方提出技術比較與利弊說明。
吳進昌也表示，興達電廠事故殷鑑不遠，觀音地區有中油第三接收站與大潭電廠，工安風險更需提前部署。他要求建置完整災害預警系統、避難場所及疏散演練機制。市府跨局處督導中油，加強工安管理、預警通報與應變作為。每年應納入常態化自主防災演練，並比照水患自主防災社區模式，讓里級志工隊全面加入防災訓練。張善政也提到，中油在測試作業時未事先充分說明，造成居民不安，未來應提前溝通並公開資訊，避免誤解。
針對沿海工業區空污問題長期困擾居民，吳進昌再次呼籲，比照台電沿海工班模式，於觀音設立環保局空水污稽查站。引進更先進的移動式偵測設備，補足目前難以捕捉pm1與揮發性有毒化學物質的不足。環保局長顏己喨則回應，明年有機會在觀音設立稽查站，並已與中央大學合作強化車載偵測系統。
此外，吳進昌指出，草漯重劃區人口暴增，0到6歲幼童數已破千，觀樹國小所在區域幼童也近450人，要求教育局立即啟動新校規劃，避免未來校舍不足問題惡化。同時強力爭取捷運青線延伸至草漯重劃區，規劃沿海輕軌北接大園航空城、南至新屋永安。張善政說明，新的路網規劃正進行招標，將納入大園至觀音與A19青線延伸方案。
關於市立醫院觀音分院已核定設置，吳進昌要求市府同步徵收相鄰停六用地，以免未來出現交通壅塞及停車不足問題。都發局回應將加速辦理。
吳進昌更請張善政兌現政見觀音珍珠海岸生態教育館拚明（114）年動工，此案若缺乏「觀音地景意象」，計畫將形同虛設。市府應全面蒐集民意，確保地方特色被完整保留。觀旅局長陳靜芳也表示，進入規劃階段以後，一定會蒐集民眾的意見，希望能打造觀音在地意象地標。
