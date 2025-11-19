超高壓變電所引觀音居民反彈 張善政：要求台電全面評估替代方案

市議員吳進昌更請張善政兌現政見觀音珍珠海岸生態教育館拚明年動工。圖：黨團提供

桃園市議會今（19）日進行市政總質詢，市議員吳進昌針對觀音地區公共安全及環保、教育等議題提出具體訴求，要求市府重視民意，積極回應地方需求，為桃園沿海鄉鎮打造更安全、更宜居的生活環境。

市議員吳進昌針對觀音地區公共安全及環保、教育等議題提出具體訴求。圖：黨團提供

吳進昌指出，台電規劃於上大、富源、崙坪三里設置超高壓變電所，引發當地居民強烈反對。居民訴求明確、市府必須尊重民意。他強調，台電11月13日、11月14日分別於大園及觀音工業區召開說明會，但地方仍無法認同。大潭電廠近在咫尺，何需捨近求遠，變電所應直接設於大潭電廠、桃科二期或台灣科幕廠址，能節省電力損耗並大幅縮短期程。

依沿海西濱61快速道路，向北可供應觀音、大園、航空城產專，向南連接永安、新豐至竹科，向東接66快速道路至中壢、楊梅、龍科，有利桃竹苗整體供電。同時上大現址可轉型規劃為AI科技園區，創造多贏。吳進昌要求，市府應立即啟動替代方案，不能讓地方承受不必要的風險與壓力。

市長張善政則回應，市府將積極擔任地方與台電之間的溝通橋樑，要求台電全面評估替代方案並向地方提出技術比較與利弊說明。

吳進昌也表示，興達電廠事故殷鑑不遠，觀音地區有中油第三接收站與大潭電廠，工安風險更需提前部署。他要求建置完整災害預警系統、避難場所及疏散演練機制。市府跨局處督導中油，加強工安管理、預警通報與應變作為。每年應納入常態化自主防災演練，並比照水患自主防災社區模式，讓里級志工隊全面加入防災訓練。張善政也提到，中油在測試作業時未事先充分說明，造成居民不安，未來應提前溝通並公開資訊，避免誤解。

針對沿海工業區空污問題長期困擾居民，吳進昌再次呼籲，比照台電沿海工班模式，於觀音設立環保局空水污稽查站。引進更先進的移動式偵測設備，補足目前難以捕捉pm1與揮發性有毒化學物質的不足。環保局長顏己喨則回應，明年有機會在觀音設立稽查站，並已與中央大學合作強化車載偵測系統。

此外，吳進昌指出，草漯重劃區人口暴增，0到6歲幼童數已破千，觀樹國小所在區域幼童也近450人，要求教育局立即啟動新校規劃，避免未來校舍不足問題惡化。同時強力爭取捷運青線延伸至草漯重劃區，規劃沿海輕軌北接大園航空城、南至新屋永安。張善政說明，新的路網規劃正進行招標，將納入大園至觀音與A19青線延伸方案。

關於市立醫院觀音分院已核定設置，吳進昌要求市府同步徵收相鄰停六用地，以免未來出現交通壅塞及停車不足問題。都發局回應將加速辦理。

吳進昌更請張善政兌現政見觀音珍珠海岸生態教育館拚明（114）年動工，此案若缺乏「觀音地景意象」，計畫將形同虛設。市府應全面蒐集民意，確保地方特色被完整保留。觀旅局長陳靜芳也表示，進入規劃階段以後，一定會蒐集民眾的意見，希望能打造觀音在地意象地標。

