超高齡社會來了！漢方藥廠跨界布局失智照顧

台灣將在2025年正式邁入超高齡社會，順天堂藥廠17日宣示將以「漢方大健康生態系」跨界合作模式，攜手失智症與輔助醫學專家，為全齡健康打造完整解決方案，回應高齡照護、慢性病管理與三明治世代壓力等社會關注焦點。

順天堂藥廠17日宣示將以「漢方大健康生態系」跨界合作模式，攜手失智症與輔助醫學專家，為全齡健康打造完整解決方案。（圖／順天堂）

順天堂總經理莊武璋表示，現代漢方要成為主流醫療的一部分，必須從傳統經驗轉向科學與實證，並強化產品、臨床與永續等六大核心能力，目標是為高齡社會提供科學化且永續的健康解方。該企業以「漢方醫養」為核心，面對全球對科學化中藥的需求和氣候變遷對藥材供應鏈的挑戰，提出「從原料到實證」的垂直整合策略。

廣告 廣告

臨床實證研究是順天堂重視的核心能力之一。2024年，「順天堂台灣清冠一號濃縮顆粒」通過中藥新藥查驗登記，成為國內首家獲得該藥證的中藥廠，樹立漢方接軌現代醫療的典範。自1970年代以來，順天堂已累積400多篇學術發表，今年也與台灣師範大學、陽明交通大學合作推進漢方基礎研究，進一步用科學數據支持中藥應用。

針對高齡社會的失智症照護需求，順天堂自2023年與台北市立聯合醫院林舜穀中醫師合作，進行失智症相關臨床研究，結合標準精神行為量表及照護者回饋，提升漢方科學化水準。2026年將啟動聚焦照護者身心負荷的臨床試驗，評估漢方對緩解失智症照護壓力的實質效益，期望成為提升家庭生活品質的重要助力。

順天堂也與台灣輔助醫學醫學會合作，推動社區全人健康照護網，協助落實ICOPE整合性功能評估，從輔助醫學門診延伸至日照中心，串連完整照護鏈。台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名指出，要讓漢方成為第一線照護一環，產品標準化與臨床介入模式至關重要，順天堂以嚴謹品質控管和實證研究，將成果轉化為具體照護指引，助力全人健康目標。

延伸閱讀

高鐵2026年擬微幅增班 春節推出「早早鳥」優惠

全球危機！專家警告禽流感未來恐人傳人 研究：10例確診就難控制

振興醫院證實了！普發2萬獎金 明年全體員工加薪5%