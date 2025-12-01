超高齡社會來臨！新北長輩突破80萬 日照中心120家達標

新北市府今（1）日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，新北市長侯友宜表示，新北市的長輩在這個月突破80萬，比例已經達到將近20％，來到超高齡社會。（柯毓庭攝）

新北市府今（1）日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，新北市長侯友宜表示，新北市的長輩在這個月突破80萬，比例已經達到將近20％，來到超高齡社會，新北市照顧長者，日間照顧中心已經達標達到120家，還有633個市區照顧關懷據點、1400多家的銀髮俱樂部，期待民國115年能夠達到130家。

活動吸引超過千名民眾參與。侯友宜指出，新北市的長輩在這個月突破80萬，那比例已經達到將近20％，來到超高齡社會，為了讓我們長輩能夠在地安養、在地樂活，特別舉辦活躍健康共融的活動，「在這個活動當中，我們正式宣布，我們新北市的日間照顧中心達到120家，已經達標了，不但我們120家的日間照顧中心，我們也有633個市區照顧關懷據點，還有1400多家的銀髮俱樂部」。

廣告 廣告

新北市府今（1）日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，新北市長侯友宜表示，新北市的長輩在這個月突破80萬，比例已經達到將近20％，來到超高齡社會。（柯毓庭攝）

活動中也特別邀請兩位長輩代表參與儀式。來自土城區頂欣社區、86歲的陳國禎，曾擔任社區據點「動健康」老師十多年，相當鼓勵長輩要心態健康，身體才會健康。她分享，過程中最開心的是看著許多原本封閉、害羞的長輩，因為據點活動而慢慢走出家門，「現在反而每天都最期待來據點，越動越開心、越動越健康」。

另一位是即將滿95歲、人稱「涂爸爸」的涂福增，現為愛福家協會榮譽理事長。涂爸爸長年投入社區服務，活力十足，不僅參加衛生局的日照活動，也固定到社會局的關懷據點與銀髮俱樂部報到，還喜歡帶著敬老卡搭公車出門走走，被長輩們視為最佳榜樣。

現場也安排據點長輩展演、青銀共舞與動健康表演，並由市府15個局處與社區、協會共同設攤，用闖關、互動、體驗、美食等方式，讓民眾一次了解所有友善樂齡政策與可用資源，透過輕鬆體驗感受「身邊就有的幸福」。

社會局補充，市府近年積極超前部署，推出「十大亮點友善樂齡政策」，包括：里里銀髮俱樂部、633處社區照顧關懷據點持續擴點、提前完成120家日照中心並朝130家邁進、敬老愛心卡升級、六都首創長照處、學習無齡共學城市、全齡社宅、職場續航力計畫、友好行無障礙交通以及全台首創－銀髮電競銀髮專班等，希望打造一座讓長輩宜居、安心、健康、樂活的城市。

那新北市的長輩，我們要讓他們在這塊土地能夠安心樂活，所以我們的日照中心還會繼續的努力，繼續的開設下去，期待115年能夠達到130家，那所有的相關的學習，以及共融樂活的相關的活動，我們會繼續跟我們長輩一起努力，一起加油。

更多中時新聞網報導

邰智源合作羅時豐笑看中風預言

白安、鼓鼓、蕭秉治點亮耶誕樹 直呼浪漫

黃冠智曾遇恐怖情人驚動教官