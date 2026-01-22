超高齡社會來臨 醫界籲長者全年接種肺鏈疫苗防重症

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

疾病管制署宣布，自今年1月15日起，針對65歲以上長者及其他高風險族群，公費肺炎鏈球菌疫苗政策正式改採「新型單劑型PCV」接種策略，僅需一劑即可獲得完整保護，大幅提升接種便利性。

台灣感染症醫學會理事長張峰義呼籲，肺炎鏈球菌疫苗全年皆可接種，符合資格的民眾應主動安排接種，善用政府提供的「健康生日禮」，降低侵襲性肺炎風險。

台灣正式邁入超高齡社會

台灣今年正式邁入超高齡社會，每五人就有一位為65歲以上長者。歷年統計顯示，肺炎死亡個案中高達九成為65歲以上族群，顯示長者肺炎防治刻不容緩。台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰指出，長者因免疫力下降、身體恢復能力較差，加上慢性病共病情形普遍，使得感染肺炎後更容易發展為重症。

根據統計，台灣65歲以上人口中，約85.9%至少患有一種慢性疾病，包括糖尿病、心臟病及慢性阻塞性肺病（COPD）等，皆會大幅提高肺炎重症與死亡風險。國外研究更顯示，因肺炎住院的患者，約有一半在3至4年內過世；若病情嚴重需入住加護病房，出院後一年內的死亡率更高。

依據台灣肺炎診治指引，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，約占兩成以上病例，是造成長者肺炎的主要元凶。為因應威脅，疾管署將公費疫苗政策調整為新型單劑型PCV，與美國、英國、日本等國際接軌。

接種一次即可完成保護

台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮指出，新型單劑型PCV疫苗相較過去需接種PCV13加PPV23的多劑組合，只需接種一次即可完成保護，不僅更方便，也有助提升接種意願。根據疾管署資料，肺炎鏈球菌疫苗對中重症的保護力可達75%，能有效降低嚴重併發症與死亡風險。

陳志榮強調，預防肺炎除落實勤洗手、戴口罩、戒菸等日常防護措施外，接種疫苗才是降低重症與死亡風險的關鍵。呼籲符合資格的65歲以上民眾，盡早安排接種肺炎鏈球菌疫苗，為自己送上一份實質的健康生日禮，替人生下半場打好健康基礎。

