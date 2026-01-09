超高齡社會來臨！長照人力缺 專家倡：「互助喘息」換工救缺工

我國正式邁入超高齡社會，65歲以上人口突破467萬，超過總人口20％。（本報資料照片）

我國正式邁入超高齡社會，65歲以上人口突破467萬，超過總人口20％，長照需求持續上升，照顧人力卻面臨不足。專家指出，大缺工時代下，未來長照勢必走向「社區共生」與「共融照顧圈」，政府應整合零碎人力、推動互助喘息，長照支付制度也必須改革，從論量走向論人、論質計酬。

大缺工時代，長照人力不足已是不可逆。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，除了科技導入、外籍人力，政府也應將零碎工時整合成「人力大水庫」，如照顧者平時有照顧壓力，可能希望只上半天或一週上幾天，政府可透過科技媒合，協助重組零碎工時，這也是互助喘息的概念。

陳景寧說明，家總2023至2025年在國科會計畫下推動「互助喘息」，當時由民間組織自籌，已有15個據點；衛福部今年1月1日起，推動一年期互助喘息試辦計畫，共50個據點同時上路，由長照司補助每據點50萬元，透過排班換工方式，「1位照服員＋1位照顧者」可照顧4位長輩，「1＋2」可照顧8位，以此類推，讓照顧者適當喘息。

陳景寧說，現行政府提供居家喘息額度，一年頂多10.5天，但透過互助喘息換工系統，值一天班可以換2天喘息，也能讓人力進行更好運用。

陳景寧表示，現行長照給支付系統，約9成都集中在1對1到居家服務，但未來缺工浪潮下，人力絕對無法支應，必須走到「社區共生」。首先，日照中心必須廣設，鼓勵民眾到日照中心，進行一對多的照顧和共學，這也呼應未來長照3.0計畫中的「共榮照顧圈」。

此外，長照給支付制度也必須改革，從論量計酬走向論人、論質計酬。陳景寧指出，應跳脫傳統一對一照顧觀念，由社區互助打造照顧責任。例如有社區嘗試「養雞復能」，讓長輩獲得成就感，也透過曬太陽、多活動達到復能。未來一定要朝這個方向，隨著家庭不再具備個別照顧能力，一定得整合多個家庭、零碎人力，才能發揮最大功效。

這也類似健保逐漸從論量走向論質計酬，陳景寧說，雖然長照2.0未出現健保過去「衝量」的嚴重問題，但在制度設計上，只要完成服務項目即可取得給付，仍可能導向形式化服務。論質的意義，是要看到成果，不論使用何種方式，如鄉村與市區會有不同作法，必須因地制宜擬定策略，這也更符合長照本質，也就是「每天生活的意義」。

至於如何執行，陳景寧說明，必須先劃定區域，盤點需求人口及缺口，再來核定經費。長照2.0發展9年，卻沒有個區域需求人口、缺口的數據，地方政府應盤點地區需求及資源，中央則應保留10％經費，用於創新研發，包括引進科技（如推動智慧送餐）、互助喘息，持續翻新服務。改革支付制度十分重要，讓各地開花後如何整合成完整生態系，是更艱鉅的挑戰。

