超高齡社會全人照護！ 專家提出安寧緩和醫療3大要點





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】超高齡化社會下，安寧緩和照護需求激增。台灣安寧緩和醫學學會長期致力於推動安寧緩和醫療制度和醫護人員教育，因應全球趨勢與本土照護需求，於日前舉辦的年度會員大會暨學術研討會，邀請多位國內外專家從政策、臨床與倫理多個面向，探討台灣安寧緩和醫療的永續發展與挑戰。



台灣安寧緩和療護國際成績亮眼 唯民眾態度與認知仍需提升



台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀表示，根據WHO合作機構、西班牙那瓦拉大學在今（2025）年11月甫發布的《全球安寧緩和醫療地圖》，台灣在六大面向、14項指標評估中總計名列世界第三、亞洲第一，顯現台灣安寧緩和療護獲國際肯定。然而就現實面而言，照護資源的城鄉差距、疾病類別的不同、居家在宅善終率低，以及民眾對安寧緩和療護仍存在諸多迷思等議題，皆突顯台灣安寧緩和照護仍需持續精進，亦亟需各界共同關注。

對此，醫學會特別邀請衛生福利部部長石崇良親臨，以「長照3.0與安寧緩和療護」為題進行專題演講，指出政府將透過健保與長照制度整合，推動「健康老化、在地安老、安寧善終」的政策願景。



石崇良部長表示，長照3.0十年計畫（2026–2035）是「國家希望工程」的重要政策之一，目標在於擴大社會投資、減輕家庭負擔、強化醫照銜接。未來將結合社區照顧、居家醫療與安寧緩和療護，讓民眾在熟悉的環境中得到連續性照顧，並落實從疾病預防到臨終階段的全人健康照護。



石崇良部長進一步指出，中央健保署自2024年起推動「安寧緩和醫療精進方案」，內容包括放寬預立醫療照護諮商（ACP）健保給付條件，讓更多民眾能夠及早規劃善終；今年更推動「安寧品質評核加成獎勵方案」，將進行全國性的訪查，依評核結果給予提供高品質安寧緩和照護的機構加成獎勵；並規劃建立「在宅善終推動藍圖」，強化居家醫療與長照銜接，協助病人在家中安然離世。



超高齡化社會衝擊 長照需求增加與少子化導致家庭負擔加劇



今年台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口近逼500萬大關，隨著人口老化與慢性病盛行，心血管病、糖尿病及癌症等醫療需求增加，也帶來兩大社會衝擊——醫療與長照體系的沉重壓力，以及安寧緩和療護需求的急速攀升。



根據衛福部社會保險司統計資料，預估台灣6年後（即2031年）65歲以上失能人口高達95萬，進一步增加醫療照護人力、相關設施需求；與此同時，生育率低迷，少子化情況持續惡化。預計在2070年，15~64歲青壯年人口將與65歲以上老年人口相當，平均每1.1位生產者需要負擔一位老年人口。在此趨勢下，如何整合醫療與長照系統，打造高齡友善照護體系，增加長照患者、照護家屬未來安寧緩和照護的需求，就顯得更加重要。



安寧緩和醫療的介入，是在幫助對於治癒性治療已無法獲益的末期病人，進行疼痛控制及其他症狀的緩解，再加上心理、社會、及靈性層面的照護，目標是協助病人及家屬獲得最佳的生活品質。然而，花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉表示，台灣安寧照護品質雖為亞洲第一，但根據2024年新加坡連氐基金會針對澳洲與亞洲11國的調查顯示，台灣民眾對安寧緩和醫療的態度與認知仍有進步空間。以「緩和醫療」的認知情況為例，僅有69%台灣民眾表示「了解／稍微了解」，遠低於泰國92 %、澳洲90 %及越南81%。



因應臨床實務與社會現況 專家提出安寧緩和療護3大要點



衛生福利部部長石崇良表示，台灣於2026年將推動的長照3.0計畫，把「落實安寧善終」列為推動目標之一，鼓勵民眾簽署預立醫療決定書，及早規劃個人的生命末期照護。然而，在民眾對於安寧緩和照護認知不足的情況下，台灣安寧緩和醫學學會因應臨床實務與社會現況，提出以下3大安寧緩和療護要點如下：



【台灣安寧療護要點1】 安寧緩和療護≠放棄治療！以人為本解決痛苦，而非提前結束生命



近年「斷食善終」引發社會熱議，臺大醫院金山分院院長蔡兆勳表示，斷食不等於善終，人為規劃的斷食有加速死亡的企圖。安寧緩和醫療強調的是自然死亡，在以不縮短生命為目的的前提下，致力於減輕病人的疼痛與不適、讓病人的生理、心理與靈性都能獲得妥善照顧，提升生命最後階段的生活品質。



【台灣安寧照護要點2】「安寧照護普及與平權」 人人皆能提早規劃生命最終旅程



據衛生福利部統計，全台預立安寧緩和意願註記人數歷年來已累計突破109萬人，在「健康台灣」政策的指導方針下，安寧緩和醫療之發展方向聚焦於4個主軸：推動醫療機構提供預立醫療照護諮商及安寧緩和醫療服務、強化醫事人員安寧緩和醫學教育訓練、生命教育宣導活動、加強長照與居家醫療、安寧緩和醫療之銜接。



花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉指出，台灣安寧緩和醫學學會正在策畫推動的安寧緩和療護第四波運動，以「不遺漏任何一個人」為核心目標，強調安寧緩和療護的普及與公平。關注醫療平權中的弱勢族群，如原住民、心智障礙者，受刑人等，期盼在安寧緩和療護發展逐步成熟的同時，讓全民都能獲得尊嚴、平等且充分的照顧。



【台灣安寧緩和照護要點3】走入社區、居家擴及更多重症病人 實踐有尊嚴的安寧善終



奇美醫院家庭醫學部顧問謝宛婷醫師進一步說明，安寧緩和療護的核心在於「緩解痛苦、維持尊嚴，讓病人在生命最後階段仍能擁有良好的生活品質」。



目前安寧緩和療護的服務場域，已從醫院拓展到社區，並擴及各類重症與末期病人，讓病人能在熟悉的環境中，獲得涵蓋身心社靈面向的全人照顧。謝宛婷醫師呼籲正在照顧長輩或重症親人的家庭，若面臨生命晚期議題，可以與病人討論善終意願和照護方式，透過專業醫療團隊的協助，讓生命的最後一程更有尊嚴，安然與圓滿。



2025年世界安寧緩和照護聯盟（World Hospice Palliative Care Alliance，簡稱WHPCA）以「實現承諾：安寧緩和醫療全民可及」為世界安寧日主題，呼籲各國落實以病人為中心的照護。未來醫學會將持續與政府及國際組織合作，深化臨床專業、推廣生命教育，並建構在地化且具永續性的照護體系，讓每位病人與家屬都能安心、有尊嚴地走完生命最後一程，以邁向「健康老化、在地安老、安寧善終」。



# 首圖來源／Freepik



