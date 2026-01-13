超高齡社會政府準備好了嗎？老盟提長照思維解放

台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人。面對急遽老化的人口結構，政府與民間組織對於《老人福利法》的修法方向與行政架構出現不同視角。中華民國老人福利推動聯盟（下稱老盟）秘書長張淑卿呼籲，應成立專屬的「高齡發展署」，將高齡政策從「長照」思維中解放；而衛生福利部次長呂建德則說，目前政策以落實「長照3.0」與「獨居老人關懷方案」，透過實質的預算挹注接住長輩。

衛福部目標「一村里一據點」與獨老方案

呂建德表示，政府高度重視超高齡社會的挑戰。自115年1月1日起，正式啟動為期十年的「長照3.0」計畫，總預算已從原先的927億元大幅提升至1143億元。呂建德強調，除了推動醫療與長照的結合，重點將放在「社區照顧關懷據點2.0」的布建。

「目前全台7749個村里中，已布建5215個據點，布建率約67%。」呂建德說，未來目標是達成「一村里一據點」，落實「All in one」的全民互助模式。

針對獨居老人，呂建德則指出，政府已編列為期兩年、共62億元的「韌性預算」，透過送餐確保長者每日餐食無虞；並且透過緊急救援系統，建立24小時不間斷的通報機制，包括電話問安，定期關懷訪視，降低長者孤獨感。

建立24小時Call Center

針對獨居長者的緊急安全，呂建德說，將把賴清德總統過去在台南市長任內的成功經驗推向全國。他指出，單純的偵測儀器若無後續接應是無效的，因此衛福部將補助各地方政府成立24小時Call Center。

呂建德說，一旦Call Center接到求救信號，會立刻委託保全公司處理，若需破門或急救，則同步通知119、衛生局及在地村里長。此外，針對困苦的獨居長者，政府也將媒合有愛心的建商協助房屋修繕，從環境面提供保障。

高齡不等於長照 呼籲成立「高齡發展署」

然而，老盟秘書長張淑卿則從人權與組織架構提出異議。她直言，國家長期以來未真正重視《老人福利法》的升級。張淑卿強調，高齡議題涵蓋健康長輩、亞健康到失能者，目前的衛福部組改卻將重點全放在「長照發展署」，這會讓「高齡」議題被窄化。

「高齡人口這麼多，各縣市有青年署，衛福部有兒少署，為什麼沒有『高齡發展署』？」張淑卿指出，高齡者不等於長照，許多長輩依然活力充沛。她主張將《老人福利法》修法為《高齡者權益保障法》，從人權平等角度思考，讓長輩能繼續工作、擔任志工，實現「生產性老化（Productive Aging）」，而非等到長輩變弱勢了才去幫助。

政策執行與法律架構的衡量

面對修法的訴求，呂建德認為，「法律若通過卻無實際執行，反而無用」。他認為目前應先讓現有的方案（Programs）如長照3.0與社會安全網計畫落實，並全力支持社工薪資調整，運用志工交通費編列來強化服務人力。

張淑卿強調，參與社會連結對長輩至關重要，「這讓他們覺得自己是沒有被放棄的一群」。法律的微調是為了保障長者的社會參與權，讓長者在過年時不只是等著領禮包、拍拍照，而是能透過「孤獨廚房」或志工參與，重新找回生命價值。