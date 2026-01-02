超高齡社會 教育部推手冊促進祖孫三代溝通

（中央社記者陳至中台北2日電）台灣迎向超高齡社會，家人溝通常有代溝。教育部發行「我和我的家人」系列手冊，分青年、中年、高齡世代，以生活化情境切入，教導民眾找到溝通的方法。

教育部今天發布新聞稿指出，「我和我的家人」依據不同生命階段所面臨的家庭角色與挑戰規劃，青年篇著重於理解父母與祖父母的想法、陪伴長輩及調適自我生活與家庭期待。

例如青年夾在父母和祖父母兩代之間，手冊建議可發揮數位科技的優勢，幫助祖父母融入現代社會環境；也可陪伴祖父母運動，填補父母一代忙於工作的空缺。

中年篇聚焦於同時照顧長輩與成年子女的雙重角色，提供照顧壓力調適、溝通衝突化解與正向互動建議。例如面對父母逐漸老化，可以主動蒐集相關健康知識，陪伴就醫時幫忙記錄醫師的叮囑。如果父母常表達不想見人，要有警覺可能是老人憂鬱症，必要時安排身心科門診。

高齡篇引導長者學習自我照顧、表達關心與支持子女，並建立良好的祖孫互動模式。例如關心年輕一代時，盡量避免說教和下指導棋；尊重每一個人都是獨特的，不要相互比較；多了解現在的流行話題、動漫、電玩等，在每一次家庭聚會中，營造愉快的相處經驗。

教育部表示，手冊內容以「問題導向」與「行動建議」為核心架構，透過常見情境說明，搭配具體可行的做法，可作為每個家庭隨時翻閱、實際運用的參考工具。相關資訊可參考教育部家庭教育資源網。（編輯：管中維）1150102