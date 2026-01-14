超高齡社會 黑松研發中高齡適飲產品

▲黑松董事長張斌堂表示，今年是邁向下一世紀的新起點也是黑松元年，期待走出谷底，營運穩定中求成長。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 渡過100週年，黑松董事長張斌堂表示，今年是邁向下一世紀的新起點也是黑松元年，期待走出谷底，營運穩定中求成長。未來隨著超高齡社會，以及ESG趨勢，除了聚焦主力飲品發展，黑松將「研發中高齡適飲與無糖飲料」、「跨足酒類實體通路」以及「投資綠色生產」作為三大發展目標年。

根據經濟部調查，去年（1至11月）零售市場微幅衰退0.3%。黑松行銷處總監沈榮宗表示，若扣除通膨影響，整體表現並不理想；受大環境不穩、關稅與高物價衝擊，還有國人出國旅遊熱度高漲、消費市場外流。針對飲料市場方面，整體年增率微降0.03%，主要成長品項包含茶類、酒精與咖啡。

廣告 廣告

沈榮宗說，去年黑松茶花成長兩成，去年台灣賣場普及率從2022 年的 20%提升至2024年的32%。展望今年，經濟成長率落在3.7至4.8%，但是預估高端市場穩定，中低端受通膨影仍大。

沈榮宗指出，今年正式進入超高齡社會，對清涼影響衝擊更大，除了發展主力品牌外，也會發展符合ESG趨勢的碳酸飲料包裝包含瓶標、瓶型更新，更會針對超高齡社會研發產品，包含無加糖飲料、中高齡適飲產品，以及能量飲。

日前黑松也跟台大、順天堂簽署「食養方產品開發」合作備忘錄。張斌堂說，希望保健不是只有膠囊錠劑或是漢方藥味的形象，期待透過飲品甚至食品，讓食養融入快速流動的商品中，目前正在規劃中。但他強調，並不會刻意鎖定銀髮族，而是在日常化領域有健康訴求。

另外，黑松首個實體通路「酒覓」去年底開幕。代理事業處處長劉景森表示，目前來客數、客單價、營業額及會員註冊人數等，都優於預期許多，特別是在高粱受眾中女性、年輕客群比例都比預期高；未來會以經營狀況作評估，希望下半年在雙北地區再開設分店，為更多消費者帶來高品質的選酒體驗。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

原物料價格升高 黑松點名咖啡成本升、非酒精飲料市佔穩定

酒類營收占逾四成 黑松瞄準消費者3痛點、首度跨足實體店

咖啡原料成本難降 統一回應CITY CAFE是否漲價、正面看瑞幸來台