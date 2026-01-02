超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了

娛樂中心／施郁韻報導

A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，引發網路熱議。（圖／台東縣政府提供）

2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。

台東跨年晚會的即興互動橋段，A-Lin金句連發，還有台下歌迷點歌，順口唱起《那魯灣情歌》，她先是唱出「那魯one」，張惠妹拿起麥克風蓄勢待發。沒想到，A-Lin接連唱出：「那魯two、那魯three...那魯Seven Eleven！」

A-Lin還搞笑呼籲大家要換零錢，要換20元投幣，網友笑翻懷疑她小米酒不離身。該片段在社群平台瘋傳，不少網友被洗腦「那魯one、那魯two」的歌聲。

A-Lin一句「那魯one、那魯two、那魯three」，網友神出原唱人是于立成2005年歌曲《一家人》，歌詞內有「那魯one、那魯two，那魯three four five，一起高聲唱，快樂似天堂；那魯one、那魯two，那魯three four five，做朋友不難，因為我們都是一家人。」再度引起熱烈討論。

對此，于立成在IG發文笑稱「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多出一些。」他也曝光巧合，歌曲《一家人》出版時剛好是A-Lin出道第一年。

事實上，于立成1997年曾在鄧麗君歌唱比賽奪得亞軍，1998年以「山風點伙」組合出道，並發行專輯，之後單飛在2005年推出個人專輯《看得見的聲音》，當中包含歌曲《一家人》。

