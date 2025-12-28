超6成公關愛用ChatGPT！日研究：AI維繫客戶

▲日本女子從國內風俗業轉赴海外從事賣春行為的數量，近一年來悄悄增加。圖為日本知名風俗地點歌舞伎町。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 人工智慧（AI）聊天應用程式問世後，不少人都依賴AI協助工作、傾訴心事等，不過日本有一份研究顯示，新宿歌舞伎町的男、女公關，高達6成都在使用Chat GPT，男公關會靠AI協助編寫發給客戶的訊息、女公關則將AI當成傾訴對象。

據日本《週刊新潮》報導，日本自由作家、立命館大學研究生佐佐木吉娃娃，在今年夏天向日本財團HUMAI提交一個有關「公關和人工智慧」的研究課題，獲得該財團研究補助，並正式展開調查。佐佐木已經出版四本關於新宿歌舞伎町的研究的著作，因此找到公關採訪對他來說不成問題。

佐佐木稱，自己訪問了400多位男、女公關，發現其中有超過60%的人使用Chat GPT。在歌舞伎町裡面，一旦有人開始使用某個很好用的應用程式，它就會像瘟疫一樣迅速蔓延。

她分析，公關不像一般公司員工一樣，會有必須掌握AI能力的壓力，而且他們相對來說會有更多空閒時間，而生成式AI的入門門檻低，也是推動這一趨勢的因素之一。

佐佐木的研究也指出，儘管都是在歌舞伎町工作，但男、女公關使用AI工具的方式並不相同，女公關過去會向指定的男公關或是朋友傾訴焦慮情緒，但現在會把目標轉向AI聊天機器人，向Chat GPT傾訴心聲、獲得安慰。

而男公關使用AI的方式，佐佐木指出，最常見的讓Chat GPT生成傳送給女性客人的訊息，在這種動輒數百萬日圓的高消費環境中，可以利用AI幫助他們與客人維繫關係。而另一種案例，則是在客人過多，無法靠自己處理時，男公關也會求助AI協助整理，有些男公關甚至會與AI反覆修正對話內容，以更精準地掌握顧客心理。

佐佐木形容，目前還無法預測AI會如何改變社會，但歌舞伎町的這些公關或許正處於這場變革的前沿，連OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）都會讚嘆這些使用AI的方法。

