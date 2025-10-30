超Q抱枕免費送！11/7起高鐵車站捐血送好禮 限時4天登場

歲末寒冬降低民眾捐血意願，但此時也是血庫需求高峰期，台灣高鐵宣布11月7日起舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，只要民眾完成捐血250c.c.，即可獲得「高鐵造型眼罩枕」，滿500c.c.還有神秘好禮！

（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵每年舉行「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，2012年至今已有1萬8000人參與，募得2萬8782袋血液。據世界衛生組織（WHO）統計數據，每捐血1次平均可挽救3人性命，定期捐血也能幫助調節體內鐵質平衡，加快排出已老化的紅血球，同時加速紅血球生成，促進血液新陳代謝。

廣告 廣告

（圖／台灣高鐵提供）

2025年「寒冬送暖 捐血傳愛」將在11月7日起連續4個週五，於高鐵南港總公司、沿線11個高鐵車站登場。為感謝民眾「熱血」相助，台灣高鐵宣布，每位完成捐血250c.c.的民眾可獲「高鐵造型眼罩枕」，不僅可當頸枕、腰枕，還能當作遮光眼罩，減緩旅途奔波勞累。若捐血達500c.c.，台灣高鐵再加贈神秘禮物1份，數量有限，送完為止。

延伸閱讀

打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證

捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」

唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中