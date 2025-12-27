越中關係升溫？ 學者：河內戰略自主對北京仍謹慎

（中央社記者曾婷瑄河內27日專電）越南基礎建設火力全開，上個月華為拿下5G通訊訂單，由中國興建的越北鐵路也於日前動工。學者認為，這並不代表雙邊關係真正升溫，越南對中國態度仍謹慎，防範過度依賴並積極讓夥伴與市場多元化。

越南作為冉冉升起的中型國家，在美、中角力下努力進行竹子彈性外交，平衡美、中影響力。

然而，近來在美國川普政府貿易帶來更多不確定性之際，中國數度拿下越南5G通訊等重要建設標案，讓各界猜測越南的中、美天秤是否正在向北京傾斜。中央社訪問兩位越南學者，兩人都表示，並未見得，越南對中國的態度依舊謹慎。

11月底，消息人士透露，華為和中興接連贏得了一系列在越南供應5G設備的合約。5G設備對越南的安全至關重要，越南過去一直不願在敏感基礎設施中使用中國技術。報導消息的路透社寫道，「越南與中國連結升溫」、「是河內與北京關係日益密切的另一個跡象」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）告訴中央社，河內逐漸將中國電信供應商視為選項，這是一個「微妙的轉變」。

他認為，越南領導人對華府是否為長期可靠合作夥伴的信心不如以往。越南於2023年加入越中「未來共享共同體」（Community of Shared Future）後，與北京的政治連結為這種務實主義提供了空間。但阮克江強調，「安全敏感度並未消失，同時也在防範過度依賴」。

專研經濟安全的台灣政治大學訪問學者陳氏夢泉（Tran Thi Mong Tuyen，前稱陳氏夢宣），也不認為這是越南與北京政治關係更加緊密的證據。

她向中央社指出，越南對敏感基礎設施的中國技術一直持謹慎態度，至今未改。越南雖未如部分西方國家立法禁止中國5G供應商，但「越南透過行政管控和國家對電信業者的監管來管理安全風險」。

由於整體戰略環境改變，河內更加重視多元化。陳氏夢泉說，在此背景，中國供應商因其成本競爭力、部署速度等實際優勢而具有吸引力，這並不意味著越南對中國技術抱持戰略信任；實際上，越南似乎正在對其網路進行分段，允許不同的供應商參與不同的網路層級，同時對最敏感的組件保持更嚴格的控制。

12月中，越南老街-河內-海防的鐵路建設正式動工，將連接中國邊境城市、越南首都和海港。越南甚至表示，會獲得中方為該計畫提供的貸款。中國「環球時報」稱計畫為「一帶一路倡議的基石」。中央社詢問，眼見部分非洲國家的經驗，是否擔心越南在基建上過度依賴中國。

兩位學者都認為，越南經驗不等同非洲，計畫非必然是「債務陷阱」。

阮克江說：「越南有充分理由建造跨境基礎設施，因為它可以降低物流成本，讓越南北部與區域供應鏈緊密連結。」陳氏夢泉則指出，這在越南參與「中國+1」製造業戰略之際尤其重要。

但同樣的，阮克江說，品質管控、商業可行性和融資條件等風險確實存在，端視於河內能否設定嚴格規定並保持採購流程透明。

陳氏夢泉表示，河內也意識到基礎設施依賴所存在的風險，「越南一直避免依賴單一融資，除中國外，河內也持續透過日本、韓國、多邊開發銀行及民間參與公共建設（PPP）等多元融資管道，以保持靈活性和談判優勢」。

對於中國將該鐵路視為「一帶一路基石」，陳氏夢泉認為，這是「有選擇、有協商的參與」，同時控制風險並保持戰略自主性。

中央社詢問，隨著國家發展，越南結構似乎越來越依賴中國，天秤是否正向北京傾斜。對此，陳氏夢泉並不這麼認為，而是「受管控的相互依存」。

她分析，越南在零件、機械和中間產品等上游環節與中國聯繫日益緊密，但這反映的是地理位置和生產效率，而非政治立場。

於此同時，越南也推動下游和對外的多元化，陳氏夢泉說：「美國、日本、韓國、歐盟等國正日益成為其重要的出口市場、技術合作夥伴和戰略投資者。」

阮克江告訴記者，越南之所以採取更多避險（hedging）策略，「是因為美國的行動顯得更難以預測，而非因為越南想要與中國結盟」。他坦言，越南經濟與中國緊密相連，造成結構性依賴。

他強調，「越南的戰略本能是自主。越南會在對自身有利的領域繼續與北京接觸，同時避免任何傷害主權或迫使其別無選擇的安排」。

另外，越南外交部近日證實曾有軍艦通過台灣海峽，表示越南根據國際法享有航行和通行自由。此言論招致中國媒體批評，並威脅穿越越南於南海的專屬經濟區。

針對越南發表此聲明的外交考量，阮克江回覆中央社，「當規則約束權力，小國能受益。因此，越南透過國際法的普遍性保護自身，也強調自由穿越適用於台海如適用於南海」。

他認為，河內的聲明還有第二層受眾，即日本、美國、澳洲和歐洲，「他們樂於聽到越南即使在處理與中國的關係時，仍然保持著維護規則和秩序的立場」。（編輯：唐聲揚）1141227