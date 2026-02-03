越休息越累的真相：美商新生命揭開荷爾蒙變化與生活節奏的關係

（生活中心／綜合報導）在生活步調日益緊湊的現代環境下，仍有不少人長期感到疲憊、精神不振。即使睡眠充足、安排了休息時間，身體卻始終無法真正恢復元氣。這種「越休息越累」的現象，可能不是單純忙碌所致，而是身體在長期壓力下，自我調節機能正悄悄出現變化。來自美國的健康品牌 New U Life 美商新生命自2020年進駐台灣成立分公司以來，持續關注台灣民眾的生活型態與壓力狀況，發現許多看似無解的長期疲憊感，其實與荷爾蒙節律的變化有著密切關聯；對New U Life來說，健康從來不只是表面狀況，更是一種內在機能的穩定與覺察，也是實踐身心平衡的核心。

圖／長期壓力累積，可能影響身心健康，使人難以獲得充分休息與自然恢復。(美商新生命提供)

New U Life創辦人 Alexy Goldstein 分享：荷爾蒙其實在日常生活中默默主導著我們的身心節奏，包括情緒穩定、睡眠品質，甚至是壓力處理的能力。當生活節奏過快、壓力長時間累積時，荷爾蒙運作的自然節律就容易受到影響，讓人感到反覆的倦怠、精神渙散或是長時間難以集中注意力。這類現象在25至55歲之間、長期在職場與家庭之間穿梭的族群中特別明顯，許多變化不一定立刻被察覺，卻早已悄悄反映在日常的專注力與情緒反應中。

圖／規律與平衡的正向生活，有助於為身體找回自然節律，維持健康與活力。（美商新生命提供）

專家指出，面對這樣的困境，調整生活節奏並不需要劇烈改變，而是從基本的生活細節開始。建立固定作息、維持規律運動、減少資訊干擾與多工處理，搭配適當的放鬆方式與規律的休息時間，都是幫助身體自我調節，維持荷爾蒙平衡狀態的方法。往往看似平凡的日常行為，長期累積下來卻對身心狀態有著深遠的影響；重點不是「做得多」，而是「做得持續」，幫助身體逐漸回到較為穩定的生活節奏感受。

「越休息越累」的狀況，其實不是少睡一兩天的問題，而是身體節奏長期被打亂所發出的訊號。長期推動生活平衡的New U Life美商新生命表示，真正的健康，來自穩定、持續且有意識的生活調整，而不是倉促應付的補救方法；以科學思維為基礎，協助人們覺察自身狀態，逐步回到較為穩定的生活節奏感受，正是品牌健康倡議的核心出發點。同時，他們也秉持「一個家庭、擔當責任、立足本地、放眼全球」的品牌精神，持續推動生活平衡與健康覺察的理念，鼓勵人們在忙碌生活中，以更自然、穩定的生活節奏照顧自己。New U Life美商新生命相信，真正的身心平衡不該是遙不可及的理想，而是一種每個人都能透過日常實踐，逐步實現的生活方式。

