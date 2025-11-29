越休息越累？專家：真正的休息不是什麼都不做 這樣做才有效充電

【健康醫療網／編輯部整理】阻礙我們休息的原因有很多種，有些人是因為罪惡感或焦慮，或者不知道如何休息；也有很多人是因為錢不夠花，所以把休息當成一種奢侈，覺得自己不能休息。其實，在我們的日常生活中，處處都有休息的機會。

真正的休息需要主動投入 大腦才會真正放鬆

我們常常覺得休息是「什麼都不做」，以數字來比喻的話，就是一種近乎於「零」的狀態，這也導致我們直覺認為休息是一種被動的狀態，很浪費時間。

但其實，主動去做一件事也是一種休息。例如冥想練習，是讓我們專注在某個能為我們帶來平靜的對象上，進而讓心靈達到放鬆效果。此時大腦產生的α波

具有緩解緊張的效果，還可以促進我們的創造力、想像力、記憶力等認知功能。也就是說，需要專注力的主動性行為，有助於恢復元氣。

放空不等於休息 真正的充電需要「有意識」的安排

除此之外，有意識、有目的的休息，才能帶來正面效果。即使不做任何事，這段放空的時間也不會是「休息」，往往只讓人覺得，我明明沒做什麼事，度過了一段悠閒時光，卻沒有獲得高品質的充電。誠如前述，很多人在擺脫忙碌的日常，獲得一段空檔的時候，就會滑手機或看電視。這種漫無目的、被動消耗時間的方式，往往無法帶來休息的成效。

想獲得真正的休息，就應該在休息的時候安排一項活動，保留一段時間與空間，讓自己可以專注地投入其中。無法專心工作的時候，花了三十分鐘，毫無計畫、漫無目的地看著YouTube的影片；跟為了放鬆，花三十分鐘看自己想看的雜誌或出去散步，哪一個更能滋養你的心靈呢？我希望各位可以親自試試看。

休息不是浪費時間 短暫抽離反讓大腦更有創意

很多人因為擔心休息會導致生產力下滑，而選擇省略休息這件事。但是，如果我們把人生比喻成一場拉力賽，休息就像是在完賽的過程中，繞去加點油。在這個重視工作知識與創意的現代社會下，適度的休息反而能提高產能。因為只有暫時放下工作，我們才有時間接觸其他資訊，從中獲得靈感，在現有的點子上添加新想法，創造出更新穎、更劃時代的點子。一項有趣的研究結果指出，公司裡最具創造力的人，通常是那些經常和同事們閒聊的人。在休息室裡的閒話家常（又稱「茶水間閒聊」〔water coolerconversations〕）其實不是偷懶，而是一種跳脫框架的思維與資訊交流，也是激發創造力的跳板。短暫的休息，也能直接轉換成創造力與生產力。

休息不是浪費時間 而是讓自己活得更輕鬆

我們之所以很難養成這種「花點時間好好休息」的習慣，是因為日常生活中，總是會有更重要、更緊急的事情冒出來。我們的生活匆匆忙忙，必須要消化各種事情，有時候甚至會覺得，這些事情比休息更重要。但是在緊湊的日程中，如果我們能抱持著寬容的心態，允許自己短暫休息，就能在日常生活中，更輕鬆地感受到休息的美好。

本文來源：《彈性界限：結合腦科學x認知心理學x日常練習，建立心靈防護罩》，幸福文化出版

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66923

