越來越不在乎中華民國！童子瑋：元旦升旗時，國民黨要怎麼面對國旗？

記者李鴻典／台北報導

基隆市議長童子瑋今（29）天表示，兩天後就要跨年了，元旦升旗的時候，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，屏棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

元旦升旗時，國民黨要怎麼面對國旗？童子瑋說，就在台北市長蔣萬安前往雙城論壇後，中共在今天上午也給了回應，宣布展開演習，將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，公告的演訓區更幾乎將台灣完全封鎖包圍。

​總統府也強調，面對單邊的挑釁行為，國軍及國安團隊事前均已全面掌握相關動態，並完成必要整備，足以確保國家安全與民眾生活無虞，請國人安心。

​童子瑋說，再過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民，都會趁著一年的開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗🇹🇼致意，當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家。

童子瑋直言，這幾年下來，看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，反而是民進黨從蔡英文總統任內，將台灣本土意識跟中華民國派團結起來，到現在的賴清德總統，更是以強化自身實力，展現了守護國家的決心，這個轉變我想社會大眾都看得見。

賴總統說過最有力的一句話是「我們不一定要同黨，但一定要同一國。」兩天後就要跨年了，元旦升旗的時候，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，屏棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

