越來越少去好市多！他列3大缺點 網共鳴：去年已剪卡

美式賣場好市多（Costco）長久以來深受台灣消費者的喜愛。（示意圖／翻攝自unsplash）





美式賣場好市多（Costco）在台灣營運亮眼，長年位居全球高營收市場，台中南屯、台中北屯、台北內湖、新北中和等四家分店都曾打入全球營收前十名。然而日前一名網友就表示，自己近年來越來越少去好市多，並列出三個原因，引起正反兩派網友熱烈討論。

近日一名會員在PTT發文，坦言看到續約刷卡的金額提醒，才驚覺自己近年已越來越少走進好市多，甚至萌生「不去續約也沒差」的念頭，原PO指出，他不再前往好市多的原因主要有三點，一是「排隊太麻煩」，不僅進場找車位常得等候，連回程都可能塞上一段時間，「沒三個小時出不來」。

第二則是「消費習慣改變」，以往覺得新奇、划算，如今卻覺得可買的東西越來越少；第三是「份量太大」，許多商品不是吃不完發霉，就是放冰箱耗電又不新鮮，讓購買意願大幅下降，「漸漸的失去去好市多的動力了，有人有這樣的感覺嗎？」

貼文一出，立刻引發眾多網友共鳴，紛紛留言表示：「車位規則超煩」、「份量縮水還變貴」、「根本只是在囤貨」、「去年已剪卡」、「現在酷澎更快更便宜」、「沒比較便宜，只是買尊貴感」。也有人認為現在國外商品變少、特價品才有吸引力，不少人乾脆改成「網路代購」更省麻煩。

一名會員在PTT發文，坦言看到續約刷卡的金額提醒，才驚覺自己近年已越來越少走進好市多。（圖／翻攝自PTT）

但支持者也不甘示弱，反駁「生鮮仍是好市多的最大優勢」，有網友指出，好市多的青菜品質、牛肉、蝦仁、鮮奶甚至進口水果仍大幅領先其他通路；也有人說只要挑平日去，完全不會太擠，「只為買衛生紙和牛肉也值得」、「光牛奶就屌打外面」、「很多生鮮比全聯好吃，價格也有優勢」。

