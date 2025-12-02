越來越沒力≠老化！營養師揭「代謝變慢8大警訊」 狂掉髮、便秘入列

記者鄭玉如／台北報導

營養師高敏敏分享8大代謝變慢警訊，包括體重難降、掉髮、膚況差等，建議均衡攝取蛋白質與高纖食物、多喝水、規律運動等，有助於提升代謝。（示意圖／PIXABAY）

年紀輕輕就覺得容易累，甚至出現手腳冰冷等問題，可能是代謝變慢了。營養師高敏敏分享代謝變慢的8大警訊，例如體重難下降、大量掉髮、膚況變差等，她建議每餐補足蛋白質、高纖原型食物、充足水分，並搭配規律運動與睡眠，適度放鬆心情，有助於提高代謝率。

高敏敏在臉書粉專指出，若發現未到「代謝變慢的年紀」，卻覺得身體好像越來越動不起來，可能是代謝正在變慢，對此分享8種身體警訊，分別是「體重難下降、容易疲累、手腳冰冷、 頭髮狂掉或變細軟、便秘、肌肉量下降、膚況變差、容易水腫」。

高敏敏提醒，若想提高代謝率，可從飲食下手，「每餐補足蛋白質」幫助維持肌肉量、「選高纖原型食物」，不只穩定血糖，也能改善腸道環境，讓代謝運作更順暢、「水分攝取要足夠」，因為缺水會讓循環變慢，喝足水幫助身體排廢物，提高熱量消耗、最後是「避免極端式節食」，越節食代謝越慢，反而更容易變胖。

再來「每週固定做重訓」，力量訓練是提升代謝最有效方法，肌肉增加一點，基礎代謝能大幅提升，還有「每天多走路」，當步數越多、日常活動量越高，即使沒運動，也能提升代謝和循環，以及「維持規律睡眠」，睡飽使代謝節律正常，荷爾蒙穩定，並「適度放鬆心情、降低壓力」，壓力太高會促進脂肪囤積，特別在腹部。

