越來越沒跨年感？他一句話引5萬人共鳴 眾點背後原因

生活中心／游舒婷報導

今（31）日是2025年最後一天，有人安排外出跟朋友玩樂，也有人選擇待在家中看電視，一名網友就在網路上感嘆，今年似乎很沒有跨年的感覺，這句話也吸引其他人討論，有人就分析原因，指出可能是因為年紀的關係。

北捷湧跨年人潮，但有網友感嘆，已經越來越沒有跨年的感覺了。（圖／記者李育道攝影）

日前有人在Threads上分享，指出他感覺今年很沒有跨年的感覺，短短一句話吸引60萬次瀏覽，還有5.4萬人按讚，吸引不少人的共鳴，大家紛紛點出原因「長大後，過什麼節日都沒感覺了」、「甚至沒有感覺已經年底了」、「好像2025年大家都不太好，已經麻木的感覺」、「有另一半才叫跨年，沒另一半都是叫熬夜」、「2025年很不平靜，要大家很嗨，確實很困難」、「成年人的世界裡，只有責任與經濟壓力，什麼跨年不重要」。

廣告 廣告

就有人直言，感覺是因為2025年的災情太多，導致社會氣氛相當低氣壓，還有人點出是因為天氣的關係，「災情不斷，很低氣壓，只想躲在家裡面跨年，覺得外面好危險」、「現在只覺得安全在家比較重要」、「應該是氣候的關係，以往越到跨年越冷！但今年，真的沒有很冷的感覺」。

不過也有人點出，節日的儀式感是自己營造的，他建議可以回顧一下今年做的事情，也替明年做個計劃，會比較期待明年的到來。

更多三立新聞網報導

求脫單、轉運別吃錯！跨年吃12顆葡萄正確方法曝

政府發錢了！7.2萬人可拿1.1萬元「這天」入帳 領取資格曝

2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運

盲眼龍婆預言世界末日！「人類文明終結」時間序曝光

