「越來越興奮了！」霍諾德首曝攀台北101心情 認下雨有挑戰

生活中心／賴俊佑報導

美國攀岩大神艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)本週六(24日)將挑戰徒手攀登台北101，由Netflix進行全球直播，備受國際矚目；霍諾德稍早在IG發文分享心情，表示正在克服時差，但感覺很不錯，越來越興奮了。

艾力克斯．霍諾德休息日到不同地方看看台北101的樣貌。(圖／翻攝自艾力克斯．霍諾德IG)

霍諾德首曝心情：越來越興奮了

霍諾德在IG發文表示，「休息日雨中漫步，台北景色雖有點濕，但依然很美，克服時差中，但感覺很不錯，越來越興奮了」，霍諾德也趁休息日造訪國父紀念館和疑似九五峰步道，從不同地方看看台北101的樣貌。

廣告 廣告

另外，霍諾德今日再次試爬台北101，他向媒體表示今日下雨還有點冷，「冷沒有關係，但下雨會有點挑戰」，他也祈求週末挑戰順利。

賈永婕發文提醒大家活動當天遵守3事項。(圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕發文提醒大家遵守3事項

台北101董事長賈永婕活動前特別發文，此次活動動員美國 Netflix 團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

1.請勿闖入管制區域

請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務。

2.請勿自行操作無人機拍攝

避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。

3.最好的視角，就是 Netflix 的官方直播！

節目內容非常豐富，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間。

更多三立新聞網報導

「恭喜中台積電股票！」他接電話愣：真的嗎？ 萊爾富福袋再開大獎

王品牛排33歲！全新36oz戰斧牛排肉控超愛 主廚桌邊秀儀式感暴增

獨家／近距離看霍諾德攀101？週六餐廳訂位近全滿 「這裡」還有空位！

直擊／攀101倒數！柵欄已圍起、攝影機吊高50公尺測試中 將大螢幕轉播

