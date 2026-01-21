「越來越興奮！」霍諾德挑戰徒手爬台北101 IG洩上場前心聲

霍諾德（Alex Honnold）本週六（1/24）即將挑戰徒手攀登台北101。翻攝自霍諾德IG



美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）本週六（1/24）即將挑戰徒手攀登台北101，當天由 Netflix進行全球直播，消息引發國內外熱烈關注。再過幾天就要正式上場，霍諾德近日持續在台北進行適應與試爬訓練，也在今天透過IG分享備戰心情。

今（1/21）日為霍諾德的休息日，他稍早在IG發文透露，趁著雨天在台北散步調整時差，並寫道：「休息日雨中漫步，台北景色雖然現在有點濕，但依然很美，正在克服時差，感覺很不錯，也越來越興奮了。」（Rest day stroll in rain – very scenic views of Taipei though a little bit wet right now. Getting over my jet lag and feeling pretty good. Getting psyched!）

霍諾德先後造訪信義區國父紀念館，從映池遠望台北101，隨後前往象山，在半山腰及山頂拍攝101景色，從多個視角觀察攀登環境與地形條件，宛如「目光緊盯獵物」的獵人，專注而沉穩。

除休息調整狀態外，霍諾德近期也多次現身台北101外牆進行試爬與適應性訓練。今日他再度於雨中試爬台北101，並向媒體表示，當天氣溫偏低，「冷沒有關係，但下雨會有點挑戰」，希望週末上場能一切順利。全球粉絲也紛紛湧入留言打氣，包括「我們會在直播上見證你的偉業」、「祝你挑戰成功」、「你是不可思議的攀岩家」。

