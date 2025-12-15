越來越high《綜藝大集合》收視霸主開紅盤！4歲以上3.39、最高收視3.93

娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

週日《綜藝大集合》全台鄉親越來越high讓收視霸主再度大開紅盤，4歲以上全收視3.39，最高收視3.93落在遊戲單元「縱橫天下」台韓高人氣的啦啦隊女神金娜妍挑戰遊戲，拚勁十足可愛又吸睛。

後排左起郭忠祐、籃籃、胡瓜、阿翔以及賴慧如

全方位收視大開紅盤更是創下近三個月收視創新高，觀眾用收視率支持，週日晚上家家戶戶鎖定《綜藝大集合》。

最高收視3.93落在遊戲單元「縱橫天下」台韓高人氣的啦啦隊女神金娜妍挑戰遊戲

昨日來賓邀請到台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍現身《綜藝大集合》，開場就帶來了一場台韓合作的舞蹈表演，籃籃、宜芳、檸檬各路啦啦隊女神讓全場看得熱血沸騰，女神級助攻讓收視率沸騰。





台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍現身《綜藝大集合》，開場就帶來了一場台韓合作的舞蹈表演，籃籃、宜芳、檸檬各路啦啦隊女神讓全場看得熱血沸騰

