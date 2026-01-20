越共全代會登場 蘇林可能仿習獨攬大權

起立排排站，高唱國歌，越南共產黨全國代表大會19日正式開幕。來自全國各地，將近1600名代表齊聚一堂，將要選出下一屆國家領導人，並決定這個人口超過1億人的國家未來的發展方向。

越南共產黨有集體領導的傳統，由總書記、國家主席、總理、國會主席4人共同決策，合稱四柱。但是現任總書記蘇林，這次不但將尋求連任，同時還想兼任國家主席，類似中國習近平的做法。

不過，外界認為，一人身兼多個重要職位，大多在特殊時期才破例出現，這項作法不但會將更多權力集中在同一個人手上，也會徹底改變黨內傳統。

越南民眾梅春俊英認為，「作為年輕人口，我希望國家進入新時代的時候，領導人會制訂新政策，幫助個人成長和經濟發展。」

越南民眾林英則說：「我最在乎的議題是環境，我希望環境變得更乾淨，落實垃圾分類，讓環境更乾淨的政策更明確。」

許多越南民眾最關心經濟成長與國家發展，也是這次會議的重點之一。蘇林承諾，從今年開始，一直到2030年間，都會以GDP每年成長10%當作目標。