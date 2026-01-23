越共全代會一致通過 蘇林連任總書記

越南執政的共產黨今天(23日)重新選出蘇林(To Lam)擔任總書記，確認這位前安全部門強硬派人物，將在未來5年繼續擔任國家最高領導人，並支持他以經濟成長推動變革的願景。

法新社報導，蘇林擔任總書記僅17個月期間，但他已清除對手並集中權力，推動一場被官員形容為「革命」的強勢改革。

越共在聲明中表示，黨中央委員會「以絕對一致的方式，選出蘇林同志繼續擔任總書記職務」。

國會主席陳青敏(Tran Thanh Man)表示，蘇林在180名中央委員中獲得180票，續任最高職位。

外界普遍認為，越南政壇主要由兩大派系角力，一方是與蘇林結盟的安全系統派系，另一派則是較為保守的軍方派系。

越共同時公布由19人組成的新一屆政治局；政治局為越共最高決策機構。

依慣例，政治局排名前4的成員，對應越南集體領導體制中的「四大支柱」，其中無人出身自軍方派系。

這個擁有約1億人口的東南亞國家實施一黨專制，同時也是區域經濟亮點之一；越南共產黨長期試圖透過推動經濟快速成長，鞏固其執政正當性。

