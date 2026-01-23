越共總書記蘇林獲連任掌權至2030年 將尋求擔任國家主席

越南共產黨最高領導人蘇林（Tô Lâm）23日獲得連任，將繼續擔任共產黨總書記一職至2030年，並承諾將帶領這個出口導向國家實現經濟高速成長。

據越南通訊社引述黨內新聞稿報導，在越共五年一度的黨代表大會結束之際，由180名新組成委員會的黨內官員「一致通過」推選蘇林連任。在結束黨代表大會的記者會準備過程中，蘇林的名字已出現在總書記職稱下方，一名官員也證實黨領導人將發表講話。

自2024年中期擔任黨總書記以來，蘇林推動的全面改革雖贏得強力支持，但也引發批評聲浪。在他主政期間，數萬名公務員失去工作，同時他大力推動決策加速並減少官僚作風。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）資深研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）表示：「他通常會為自己的行動做周密準備。」黎鴻協指出，蘇林曾任國安部長，當其前任阮富仲（Nguyen Phu Trong）面臨長期健康問題時，他巧妙地運作達到越南政治體系的最高層。

蘇林連任黨總書記向外國投資者傳達了令人安心的訊息，因為政治穩定常被視為越南吸引力的關鍵因素。現年68歲的蘇林還尋求擔任國家主席一職，相關決定預計稍後宣布。

蘇林稱希望通過改變國家的成長模式來實現年均10%以上的經濟成長目標，越南幾十年來一直依賴廉價勞動力和出口，他計劃通過提升創新和效率，使這個東南亞國家到2030年成為高中等收入經濟體。

