越共總書記蘇林獲連任至2030年 習近平讚中越關係猶如「命運共同體」

越南共黨總書記蘇林，23日獲得越共全體中央委員支持，展開新一屆45年任期。（美聯社）



越南共產黨23日召開第十四屆中央委員第一次全體會議，並以180票全數通過，推舉現任總書記蘇林連任，展開新一屆5年任期，蘇林則承諾大力推動越南經濟成長，實現越共在未來十年之內，每年成長不小於10%的目標；中國領導人習近平則隨即發出賀電，盛讚中越兩國是「命運共同體」，期望能進一步推動兩國關係發展。

路透報導指出，越南共產黨每5年召開1次全國黨代表大會，推舉出新一屆180名中央委員，接著由新任中央委員選出總書記，蘇林則在23日，獲得中央委員全數支持下得以連任，展開新一屆5年任期。

被視為改革派 蘇林宣示建立以實績評斷的行政體制

報導指出，蘇林被視為改革派領導人，在此次大會舉行之前，就已提出實現兩位數經濟成長的願景，在確定連任之後，則表示希望能建立基於「正直、專業才能、勇氣與能力」的體制，以確切、可供驗證的實績做為衡量績效的評斷。

此次越共黨代表大會也通過了一項決議，建立在10年之間，每年經濟成長率不小於10%的目標，同時也任命19名政治局成員，形成越共集體領導的決策體系。

改革創造高經濟成長率 大砍職務卻也引發不滿

報導指出，隨著越南前領導人阮富仲在2024年年中開始出現健康問題，蘇林開始代理總書記職務，而後在當年8月獲推舉，正式成為越共總書記，且在其大刀闊斧改革下，使越南經濟出現快速增長，不過在此同時，由於蘇林聚焦於加速決策速度以及減少各級行政上的繁文縟節，導致數萬名公務員遭到革除，引發高度不滿情緒。

有鑑於此，蘇林很早便採取行動，爭取越共內部各派，包括軍方在內的支持，藉此穩定其統治基礎；新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員黎紅協（Le Hong Hiep）認為，此次蘇林順利連任，可望使重視政治穩定的外國投資者安心，從而對越南進行挹注，推動該國經濟成長，越共所提出的10%以上成長目標，則高於世界銀行（World Bank）對今、明2年預測的6.5%，可看出河內當局保持樂觀態度。

習近平賀電稱兩國是「命運共同體」

中國官媒新華社報導，習近平在蘇林獲得連任之後，隨即發出賀電，稱許越共「帶領越南人民在社會主義建設和革新事業中取得矚目成就」，使該國「國際地位和影響力不斷提升」，並且強調兩國「是社會主義友善鄰邦」，也是「具有戰略意義的命運共同體」，表達持續深化雙方關係的意願。

路透指出，中國是越南最大的貿易夥伴，也是越南製造業包括原料以及設備的重要來源，且在去年4月美國總統川普（Donald Trump）對全球各國發起關稅戰之後，習近平也曾前往越南訪問，敦促兩國強化貿易與供應鏈關係，可見即使兩國在南海存在主權爭議，但在經濟發展面臨同樣的威脅之下，反而使雙方合作交流出現契機。

