越共總書記蘇林14日訪問中國

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社台北9日電）新華社今天報導，越共總書記、國家主席蘇林將於14至17日對中國進行國是訪問。

越南新任國會日前投票通過蘇林兼任國家主席。

據官媒新華社，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明今 天宣布，應中共總書記、國家主席習近平邀請，蘇林將於14至17日對中國進行國是訪問。

越南第16屆國會第一次會議7日以495比0全數贊成，通過選舉蘇林（Tô Lâm）為2026年至2031年國家主席的決議，將在未來5年擁有執掌國家的雙重授權。

這讓蘇林成為越南數十年來最有權勢的領導人，也打破了一黨制越南長久以來「四架馬車」的傳統，也就是越共總書記、國家主席、總理、國會主席分權共治。（編輯：周慧盈/張淑伶）1150409