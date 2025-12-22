越共高層召開中全會 將提名未來5年領導人

越南執政黨共產黨高階官員今天(22日)展開一場為期兩天的會議，該會議預計將遴選越南未來5年國家領導的候選人。

這次會議是為定於明年1月19日至25日舉行的5年一度黨代表大會作準備。黨代表大會將正式提名領導人，並制定未來5年的關鍵政策和經濟目標。

根據越南政府網站發佈的演講稿，越共總書記蘇林(To Lam)在會議開幕致詞中表示，共產黨中全會的任務是最終決定國家和黨的領導人選。

蘇林向約200名出席這場會議的黨員表示：「我建議各位集中精力，以明確、客觀和不偏不倚的態度遴選將被第14屆黨代表大會提名的人選。」

廣告 廣告

先前黨內會議篩選出的候選人名單並未公布。越南共產黨在其網站上表示，會議將於23日結束，但當局並未說明中全會的決定是否會在會議結束後公佈。

68歲的蘇林正尋求連任越共總書記，這是該國權力最大的職位。他在去年8月前任總書記阮富仲(Nguyen Phu ‍Trong)去世後接任了此一職位。

蘇林在他執政約18個月的期間推行了一系列影響深遠的行政和經濟改革，這為他贏得了不少的擁護者，但也引發不滿。

除了總書記，代表團還將選出國家其他4大「支柱」的人選：國家主席、總理和國會主席，還有越共中央書記處的常務書記。(編輯：沈鎮江)