越共14大開幕總書記蘇林提肅貪 是否仿習近平受關注

（中央社河內20日綜合外電報導）越南最高領導人、越共總書記蘇林今天在越共第14次全國代表大會開幕致詞時，承諾打擊貪腐。據傳他正尋求與中國領導人習近平同樣身兼黨領導人和國家主席，而習也以打貪為號召。

法新社報導，蘇林擔任總書記短短17個月內，已透過官員形容為「革命」的激烈改革來掃除對手及集中權力。他加快大規模反腐行動，數千名官員受牽連；他並精簡官僚體制，同時推動基礎建設投資。

越共14大近1600名黨代表本週將在一連串閉門會議中敲定未來5年國家領導階層名單及關鍵政策。據聽取過重要內部討論簡報的消息人士說法，蘇林將繼續擔任越共總書記。不過，他同時爭取國家主席職位，如同鄰國中國的領導人習近平享有的權力結構。

蘇林今天表示，越南共產黨要「建立廉潔、堅強的黨和政治體系，...堅決、持之以恆地防治腐敗、浪費和消極現象」，且「一切違規行為都必須處理」。

習近平也親自帶頭在中國進行大規模肅貪，並承諾「老虎」和「蒼蠅」一起打、不分地位。但分析家指出，他的這種做法同時用於政治目的，藉此清除黨內異己。

蘇林在越共前總書記阮富仲2024年逝世後接任職位，上台後變革速度震驚全國。他大幅精簡政府架構，廢除8個部會和機關、裁撤近15萬名公務員，並推動具企圖心的鐵路與電力建設計畫。

此後蘇林的肅貪速度似已放緩。分析家說，部分原因是擔心越南經濟成長受影響。不過，他今天的發言暗示行動尚未結束。

越南經濟雖面臨美國總統川普（Donald Trump）新課徵20%關稅，仍證明具有驚人韌性，去年成長率高達8.0%，在亞洲名列前茅。

蘇林在14大開幕式還表示，必須讓科技、創新與數位轉型真正成為越南經濟發展的核心動力；他並提醒2方面阻力，分別是「激烈的戰略競爭」和供應鏈中斷。（編譯：張正芊）1150120