越共14大預計提早結束 蘇林料無懸念連任總書記

越南官員表示，越南共產黨代表今天(22日)開始投票，最終將選出新任總書記。越南共黨縮短了其黨代表大會的會期，顯示黨內對現任總書記蘇林(To Lam)連任已達成廣泛共識。

越南執政黨共產黨每5年召開一次黨代表大會，負責選舉領導人並制定政治和經濟優先事項。這屆黨代表大會原定持續到25日。然而，根據政府新聞入口網站的報導，黨代表21日投票決定，最快在23日結束本屆大會。

官方目前沒有對此作出解釋，但縮短的會期可能代表，關於領導階層職位，黨內並未出現分歧，蘇林有望順利連任。蘇林正尋求延長其總書記的任期，這是越南權力最大的職位。

以往的黨代會有時需要更長時間的辯論，才能決定領導階層人選，因此今年的黨代會最初計畫為期一週。據多位官員透露，19日開始召開會議的1,600名黨代表，預計今天將選出200名黨中央委員會委員。該委員會接著將從預先擬定的候選人名單中，選出共黨總書記和多達17至19人的政治局委員。

最終投票的具體時間尚未公佈。官員表示，投票最快可能在今天舉行。(編輯：宋皖媛)