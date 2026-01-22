越冷越想尿不是腎壞掉！醫曝「冷利尿」迷思：4招保暖補水防致命危機

記者簡浩正／台北報導

天氣真的好冷！到了冬季，不少人會發現「特別容易想上廁所」，因此擔心自己頻尿是否意味著腎臟出狀況。中醫師指出，明明沒喝多少水，尿量卻變得異常的多，這種情況稱為冷利尿現象，原因出在人體在寒冷環境下的生理反應，並提出可透過「核心保暖」等4方式作為預防。

開業中醫師王大元於臉書專頁發文分享，一到冬天或是在冷氣房、清晨戶外活動或游泳時，很多人會發現「特別容易想上廁所」，甚至明明沒喝多少水，尿量卻變得異常的多，這種情況稱為冷利尿現象（Cold Diuresis）。其實不是腎臟有問題，而是人體在寒冷🥶環境下的生理反應。

冷利尿為什麼會發生？他解釋，當身體身處在低溫環境時，為了維持必要的核心體溫，周邊血管會開始收縮，讓血液集中回到身體中心。此時腎臟會誤以爲體內的血液與水分過多，進而減少抗利尿激素的分泌，導致尿量增加。結果就是越冷越想尿。如果反覆發生冷利尿現象，可能造成身體水分流失、口乾舌燥、手腳更冰冷、頭暈噁心、增加心血管風險等問題。因此，預防冷利尿也是冬季保健的重要議題。

如何預防冷利尿？王大元建議民眾可透過以下四種方式：

1、核心保暖是關鍵

腹部、腰部與背部的保暖非常重要，核心溫度穩定，血管就不會過度收縮，就能減少冷利尿反應。

2、少量多次補充溫水

千萬不要等到口渴才喝水，建議每一小時補充溫水150-200毫升，儘量避免冰飲。溫熱飲品可減少冷刺激，也有助維持體內水分平衡，如果太頻尿，建議飲水內加入一些電解質（如稀釋的運動飲料），更能緩解頻尿問題。

3、避免咖啡因與酒精

咖啡、濃茶與酒精都有利尿效果，在寒冷環境下容易加重冷利尿，建議少喝一點。

4、起來活動一下

久坐不動容易讓血液集中於中樞，建議適度走動、伸展或原地踏步，幫助全身循環。

另外，他也提醒年長者、心血管疾病、腎臟病患者，以及平時容易手腳冰冷🧊或低血壓的人，對冷利尿更爲敏感，應特別注意保暖與水分補充。

