越冷越有錢！大寒「5星座、5生肖」財運旺 威力彩6.3億快買

今年1月20日迎接二十四節氣的大寒，來到最冷的節氣，但有些人卻受財神眷顧，越冷越有錢，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」大寒這半個月財運最旺，另外威力彩下期頭獎6.3億、大樂透頭獎1億，被點名的星座、生肖不妨買彩券試手氣。

大寒財運最旺的星座TOP5

TOP 5 牡羊座

大寒雖然冷，但牡羊座的賺錢慾望可是熱到會燙人！在這個大家都準備放假、心態鬆懈的時刻，只有你還像個勁量電池一樣充滿電力。你的財運關鍵字是「速度」，這時候會有很多「臨時性」或「急件」的賺錢機會出現，像是代班、跑腿、或是短期的熱門生意。當別人還在猶豫怕冷不想動的時候，你已經一個箭步衝上去把錢賺走了。這種「撿漏」的好運特別強，加上你那種不囉嗦、阿莎力的個性，很容易獲得金主或長輩的賞識，覺得年輕人就是要有這種衝勁，進而給你額外的打賞。趁著過年前最後一波，拿出你的狼性用力衝刺，你現在多跑一單，過年就能多吃一頓大餐！

TOP 4 雙子座

雙子座在大寒這幾天，請務必把你的「社交雷達」全開，因為你的錢財都藏在「人堆」裡！這個節氣正是尾牙、聚餐最多的時候，而這就是你的主秀場。你那天生幽默、能言善道的特質，能把長官、客戶哄得心花怒放，一開心就當場加碼紅包或是給你承諾明年的大訂單。你的財運屬於「流動型」，越是到處串門子、發送拜年訊息，回流的財氣就越旺。甚至可能只是跟朋友閒聊，就意外打聽到一個賺外快的絕佳機會。記住，這段時間千萬別搞自閉，你的嘴巴就是你的聚寶盆，多說幾句吉祥話，多露幾個燦爛的笑容，你就能憑實力把大家口袋裡的錢，變成你口袋裡的錢！

TOP 3 水瓶座

隨著太陽在大寒這天正式移駕到水瓶座，你們的主場優勢終於來了！這時候的你，整個人就像通了電的燈泡一樣發光發熱。別人都忙著辦年貨、守舊規矩，你卻能從這波年節氣氛中看到別人沒發現的商機。你的財運來自於「出其不意」，可能只是一個突發奇想的創意，或者是把舊東西改造一下放到網路上賣，結果意外爆紅被搶購一空。大寒期間，你的直覺敏銳到不行，對於虛擬貨幣、科技新品或是新興市場的判斷準得嚇人。不要管別人說你異想天開，你的「怪」就是你的「財」，趁著這波生日運勢強強滾，大膽去執行你腦中那些瘋狂的計畫，獲利絕對讓你笑得合不攏嘴！

TOP 2 摩羯座

摩羯座的朋友們，恭喜你們終於熬出頭了！大寒這個節氣剛好就在你們的生日月份尾聲，這象徵著一場盛大的「成果發表會」。過去這一年你像頭老黃牛一樣默默耕耘，那些別人不想做的苦差事你全吞了，而現在，就是宇宙連本帶利把公道討回來給你的時候。你的財運來自於「正財大爆發」，老闆不是瞎子，你的努力都在這時候變成了存摺上具體的數字。不管是年終獎金、業績分紅，還是遲來的加薪通知，都會在這個節氣密集轟炸你。你那種穩重、負責的形象，現在變成了最值錢的品牌，看著帳戶數字直線飆升，你會發現原來流過的汗水，真的都會變成閃閃發亮的黃金！

TOP 1 巨蟹座

如果說有誰能在寒流來襲時還能感覺到「錢包暖烘烘」的，那絕對是巨蟹座！大寒這段期間，你的財運根本是開了「無敵星星」的狀態。為什麼呢？因為幸運之星木星正穩穩地坐在你的命宮，這就像是財神爺直接搬進你家住一樣。你不需要在大風大雨中奔波，很可能只是在家整理個舊外套，就發現裡面塞了一疊忘記的私房錢；或者是長輩突然心情好，覺得你這一年太乖了，提前塞給你一個超厚的大紅包。你的財運來自於「被寵愛」，不管是家人、伴侶還是老闆，大家都爭先恐後想把好處塞給你。你現在唯一要煩惱的，大概就是錢包太小裝不下，那種「躺著也能贏」的福氣，真的會讓旁邊的人羨慕到眼紅！

被命理師點名大寒財運旺的星座、生肖，不妨買彩券試試手氣。（圖／資料圖）

大寒財運最旺的生肖TOP5

TOP 5 牛

屬牛的朋友，這天你們的財運真的就是四個字：「穩如泰山」！雖然外面天氣冷颼颼，但你的財庫卻是熱火朝天。這不是那種突然掉下來的橫財，而是你過去這一整年、甚至這幾年來默默努力的總結算。老闆和客戶都在這時候「良心發現」，覺得不給你加薪發獎金真的說不過去。這天，你會感覺到所有的辛苦都變成了實實在在的回報，可能是期待已久的年終數字超乎預期，或者是長輩覺得你太乖了，提前塞給你大紅包。你那種腳踏實地的氣場，在這個節氣裡特別吸金，不用耍花招，只要坐著，錢就會自動流進來填滿你的口袋，這就是老天爺給老實人最大的獎賞！

TOP 4 猴

說到賺快錢，這天誰能贏過屬猴的？你們在大寒這天的能量簡直是「過動兒」等級！當大家因為天氣冷而縮手縮腳、腦袋當機的時候，只有你精神好到不行。你的財運來自於「資訊落差」，可能是在網路上看到一個特價商品轉手就賣掉，或者是聽到一個內線消息立刻進場佈局，那個反應速度快到讓人看不見車尾燈。屬猴的人這天手氣特別順，打牌容易自摸、抽獎容易中籤，連走在路上都可能撿到錢。你的致富關鍵就是「快、狠、準」，千萬不要猶豫，跟著你的直覺走，那個一閃而過的念頭，就是財神爺打給你的暗號，抓住它，今天的獲利絕對讓你笑著睡覺！

TOP 3 蛇

屬蛇的人在這天展現出一種「惦惦吃三碗公」的高級財運。你們不需要像別人那樣大吼大叫地去搶生意，而是優雅地躲在幕後，用你們銳利的眼光掃描全場。這天的直覺準到可怕，特別是在投資理財方面，你看上的標的，基本上就是準備要漲了。屬蛇的朋友這時候散發出一種神秘的魅力，很容易吸引到手握重金的貴人主動靠近，想跟你合作、或是想聽聽你的意見。你的財富是「智商稅」的反面，是靠高智商賺來的！就在別人還在霧裡看花的時候，你已經悄悄地把合約簽好了，那種不動聲色就把錢賺走的樣子，真的是帥到沒朋友，標準的隱形富豪就是你！

TOP 2 鼠

屬鼠的朋友，大寒這天你們就是標準的「聚寶盆」轉世！你們天生缺乏安全感，但也因為這樣，你們對錢的敏銳度在歲末年終達到最高峰。這天的財運走的是「積少成多」的路線，你可能發現了一些別人沒注意到的省錢漏洞，或者是你的儲蓄險、定存剛好到期，那筆利息進帳的聲音特別悅耳。屬鼠的人這天很適合做「整理」，整理發票、整理帳戶，你會驚喜地發現原來自己角落裡還藏著不少私房錢。而且你們這天的偏財運也不錯，那種小額的刮刮樂或是統一發票中獎率特別高。對你來說，錢是用來「存」的，看著數字一點一點往上跳，那種安心感比什麼都來得爽快！

TOP 1雞

要說誰在大寒這天最紅、最亮眼？絕對是屬雞的朋友！你們這天的財運完全是靠「人緣」撐起來的。不管是參加尾牙、聚餐還是跟客戶開會，你只要打扮得漂漂亮亮出場，就能成為全場焦點。大家看到你心情就好，心情好就想給你錢賺！你的嘴巴在這天特別甜，講兩句吉祥話，長輩的紅包、老闆的加碼就遞過來了。屬雞的人這天非常適合經營「個人品牌」，發個自拍、寫篇動態，流量都能變現。你的財富就是你的魅力，不用刻意去求財，只要大方展現你的自信，錢財就會像粉絲追星一樣，瘋狂地湧向你，擋都擋不住，真的是「靠臉吃飯」的最佳代言人！

