越冷越有錢！大寒「5星座、5生肖」財運旺 威力彩6.3億快買
生活中心／賴俊佑報導
今年1月20日迎接二十四節氣的大寒，來到最冷的節氣，但有些人卻受財神眷顧，越冷越有錢，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」大寒這半個月財運最旺，另外威力彩下期頭獎6.3億、大樂透頭獎1億，被點名的星座、生肖不妨買彩券試手氣。
大寒財運最旺的星座TOP5
TOP 5 牡羊座
大寒雖然冷，但牡羊座的賺錢慾望可是熱到會燙人！在這個大家都準備放假、心態鬆懈的時刻，只有你還像個勁量電池一樣充滿電力。你的財運關鍵字是「速度」，這時候會有很多「臨時性」或「急件」的賺錢機會出現，像是代班、跑腿、或是短期的熱門生意。當別人還在猶豫怕冷不想動的時候，你已經一個箭步衝上去把錢賺走了。這種「撿漏」的好運特別強，加上你那種不囉嗦、阿莎力的個性，很容易獲得金主或長輩的賞識，覺得年輕人就是要有這種衝勁，進而給你額外的打賞。趁著過年前最後一波，拿出你的狼性用力衝刺，你現在多跑一單，過年就能多吃一頓大餐！
TOP 4 雙子座
雙子座在大寒這幾天，請務必把你的「社交雷達」全開，因為你的錢財都藏在「人堆」裡！這個節氣正是尾牙、聚餐最多的時候，而這就是你的主秀場。你那天生幽默、能言善道的特質，能把長官、客戶哄得心花怒放，一開心就當場加碼紅包或是給你承諾明年的大訂單。你的財運屬於「流動型」，越是到處串門子、發送拜年訊息，回流的財氣就越旺。甚至可能只是跟朋友閒聊，就意外打聽到一個賺外快的絕佳機會。記住，這段時間千萬別搞自閉，你的嘴巴就是你的聚寶盆，多說幾句吉祥話，多露幾個燦爛的笑容，你就能憑實力把大家口袋裡的錢，變成你口袋裡的錢！
TOP 3 水瓶座
隨著太陽在大寒這天正式移駕到水瓶座，你們的主場優勢終於來了！這時候的你，整個人就像通了電的燈泡一樣發光發熱。別人都忙著辦年貨、守舊規矩，你卻能從這波年節氣氛中看到別人沒發現的商機。你的財運來自於「出其不意」，可能只是一個突發奇想的創意，或者是把舊東西改造一下放到網路上賣，結果意外爆紅被搶購一空。大寒期間，你的直覺敏銳到不行，對於虛擬貨幣、科技新品或是新興市場的判斷準得嚇人。不要管別人說你異想天開，你的「怪」就是你的「財」，趁著這波生日運勢強強滾，大膽去執行你腦中那些瘋狂的計畫，獲利絕對讓你笑得合不攏嘴！
TOP 2 摩羯座
摩羯座的朋友們，恭喜你們終於熬出頭了！大寒這個節氣剛好就在你們的生日月份尾聲，這象徵著一場盛大的「成果發表會」。過去這一年你像頭老黃牛一樣默默耕耘，那些別人不想做的苦差事你全吞了，而現在，就是宇宙連本帶利把公道討回來給你的時候。你的財運來自於「正財大爆發」，老闆不是瞎子，你的努力都在這時候變成了存摺上具體的數字。不管是年終獎金、業績分紅，還是遲來的加薪通知，都會在這個節氣密集轟炸你。你那種穩重、負責的形象，現在變成了最值錢的品牌，看著帳戶數字直線飆升，你會發現原來流過的汗水，真的都會變成閃閃發亮的黃金！
TOP 1 巨蟹座
如果說有誰能在寒流來襲時還能感覺到「錢包暖烘烘」的，那絕對是巨蟹座！大寒這段期間，你的財運根本是開了「無敵星星」的狀態。為什麼呢？因為幸運之星木星正穩穩地坐在你的命宮，這就像是財神爺直接搬進你家住一樣。你不需要在大風大雨中奔波，很可能只是在家整理個舊外套，就發現裡面塞了一疊忘記的私房錢；或者是長輩突然心情好，覺得你這一年太乖了，提前塞給你一個超厚的大紅包。你的財運來自於「被寵愛」，不管是家人、伴侶還是老闆，大家都爭先恐後想把好處塞給你。你現在唯一要煩惱的，大概就是錢包太小裝不下，那種「躺著也能贏」的福氣，真的會讓旁邊的人羨慕到眼紅！
大寒財運最旺的生肖TOP5
TOP 5 牛
屬牛的朋友，這天你們的財運真的就是四個字：「穩如泰山」！雖然外面天氣冷颼颼，但你的財庫卻是熱火朝天。這不是那種突然掉下來的橫財，而是你過去這一整年、甚至這幾年來默默努力的總結算。老闆和客戶都在這時候「良心發現」，覺得不給你加薪發獎金真的說不過去。這天，你會感覺到所有的辛苦都變成了實實在在的回報，可能是期待已久的年終數字超乎預期，或者是長輩覺得你太乖了，提前塞給你大紅包。你那種腳踏實地的氣場，在這個節氣裡特別吸金，不用耍花招，只要坐著，錢就會自動流進來填滿你的口袋，這就是老天爺給老實人最大的獎賞！
TOP 4 猴
說到賺快錢，這天誰能贏過屬猴的？你們在大寒這天的能量簡直是「過動兒」等級！當大家因為天氣冷而縮手縮腳、腦袋當機的時候，只有你精神好到不行。你的財運來自於「資訊落差」，可能是在網路上看到一個特價商品轉手就賣掉，或者是聽到一個內線消息立刻進場佈局，那個反應速度快到讓人看不見車尾燈。屬猴的人這天手氣特別順，打牌容易自摸、抽獎容易中籤，連走在路上都可能撿到錢。你的致富關鍵就是「快、狠、準」，千萬不要猶豫，跟著你的直覺走，那個一閃而過的念頭，就是財神爺打給你的暗號，抓住它，今天的獲利絕對讓你笑著睡覺！
TOP 3 蛇
屬蛇的人在這天展現出一種「惦惦吃三碗公」的高級財運。你們不需要像別人那樣大吼大叫地去搶生意，而是優雅地躲在幕後，用你們銳利的眼光掃描全場。這天的直覺準到可怕，特別是在投資理財方面，你看上的標的，基本上就是準備要漲了。屬蛇的朋友這時候散發出一種神秘的魅力，很容易吸引到手握重金的貴人主動靠近，想跟你合作、或是想聽聽你的意見。你的財富是「智商稅」的反面，是靠高智商賺來的！就在別人還在霧裡看花的時候，你已經悄悄地把合約簽好了，那種不動聲色就把錢賺走的樣子，真的是帥到沒朋友，標準的隱形富豪就是你！
TOP 2 鼠
屬鼠的朋友，大寒這天你們就是標準的「聚寶盆」轉世！你們天生缺乏安全感，但也因為這樣，你們對錢的敏銳度在歲末年終達到最高峰。這天的財運走的是「積少成多」的路線，你可能發現了一些別人沒注意到的省錢漏洞，或者是你的儲蓄險、定存剛好到期，那筆利息進帳的聲音特別悅耳。屬鼠的人這天很適合做「整理」，整理發票、整理帳戶，你會驚喜地發現原來自己角落裡還藏著不少私房錢。而且你們這天的偏財運也不錯，那種小額的刮刮樂或是統一發票中獎率特別高。對你來說，錢是用來「存」的，看著數字一點一點往上跳，那種安心感比什麼都來得爽快！
TOP 1雞
要說誰在大寒這天最紅、最亮眼？絕對是屬雞的朋友！你們這天的財運完全是靠「人緣」撐起來的。不管是參加尾牙、聚餐還是跟客戶開會，你只要打扮得漂漂亮亮出場，就能成為全場焦點。大家看到你心情就好，心情好就想給你錢賺！你的嘴巴在這天特別甜，講兩句吉祥話，長輩的紅包、老闆的加碼就遞過來了。屬雞的人這天非常適合經營「個人品牌」，發個自拍、寫篇動態，流量都能變現。你的財富就是你的魅力，不用刻意去求財，只要大方展現你的自信，錢財就會像粉絲追星一樣，瘋狂地湧向你，擋都擋不住，真的是「靠臉吃飯」的最佳代言人！
三立新聞網提醒您：
以上言論、圖片僅供參考，不代表本台立場。
更多三立新聞網報導
誠品「1門市」將熄燈！25年回憶掰掰 書迷把握最後感恩回饋
撐不住！10大Buffet喊漲「一餐貴280元」 最新價目一次看
老祖宗保佑！尾牙前聽「花木蘭神曲」中大獎 超商搭熱潮全台播送
肯德基蛋撻有對手了！拿坡里賣到缺貨「1週賣完1個月備貨」
其他人也在看
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 179
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 116
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 72
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 16 小時前 ・ 176
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 23 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 802
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 56
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 58
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 27
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 34
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 708
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 36
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 1
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3
威力彩衝5.7億！ 3生肖財運大逆襲「成吸金黑馬」
威力彩頭獎上看5.7億，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，1月財運大逆襲成「吸金黑馬」，存款數字狂漲、錢包鼓到炸，富貴擋都擋不住！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3